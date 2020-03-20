Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением порядка 0.5-1%, в районе 2285-2300 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2270, 2250 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2320, 2350 п.

После открытия с заметным приростом индекс МосБиржи может продолжить свой вчерашний коррекционный подъем в район 2320-2350 п. Этому способствует тенденция к восстановлению нефтяных котировок.

В середине дня заметное влияние на локальный рынок акций способно оказать решение ЦБ РФ по уровню ключевой ставки (13.30 МСК). Несколько позднее состоится пресс-конференция главы Центробанка по этому поводу (15.00 МСК).

Среди ряда иностранных статистических показателей наибольшую практическую значимость будут иметь февральские данные по продажам на вторичном рынке жилья в США (17.00 МСК).

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (+7.72%) и РТС (+8.46%) закрылись с сильным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Они сумели продемонстрировать по-настоящему серьезный коррекционный отскок впервые за целый месяц, в течение которого развивалась волна распродаж на глобальном фондовом рынке.

Вчерашние активные покупки в акциях отечественных компаний еще не означают завершения падения и смены среднесрочной негативной тенденции. Вместе с тем, индексы МосБиржи и РТС в ближайшие дни могут стабилизироваться выше свежих долгосрочных минимумов.

Стоит отметить, что ключевые фондовые индексы в Европе и в США вчера показали относительно скромный прирост. Покупки на локальном рынке акций в основном стимулировало заметное улучшение настроений на нефтяном рынке. За минувшие сутки фьючерсы на нефть сорта Brent подорожали на 6.5%.

Между тем, в результате разгоревшейся ценовой войны на мировом нефтяном рынке уже появились первые пострадавшие. Стало известно, что нефтегазовые компании в британской части Северного моря будут вынуждены сократить капитальные вложения в бизнес в текущем году на 30%. Однако подобные меры уже не смогут защитить часть из них от краха.

По-видимому, вчерашняя стабилизация западных рынков акций была связана с беспрецедентными мерами по поддержке экономики, объявленными в ЕС и в США. Например, в Соединенных Штатах, помимо прочего, принято решение о денежных выплатах всем гражданам в размере $1 тыс. на взрослого и по $500 на ребенка в течение трех ближайших недель. Фактически мы наблюдаем реализацию давней концепции о том, что с можно и нужно «разбрасывать деньги с вертолета» в экстремальных экономических условиях.

В то же время экономика США начала демонстрировать явные признаки резкого ухудшения. Недельное количество первичных заявок на пособия по безработице за океаном резко возросло на 70 тыс. против ожидавшегося увеличения на 9 тыс. Косвенным признаком нарастающих экономических проблем стала нехватка наличных долларов в банках на фоне изъятия населением крупных сумм с текущих счетов и с депозитов.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM0) пришли в состояние бэквордации величиной в 18 п. или около 2.0% по отношению к базовому индикатору. Несмотря на вчерашнее улучшение настроений, участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне сильного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в широком диапазоне от 1% до 19% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

В отраслевом разрезе явно сильнее рынка торговались многие представители нефтегазового сектора: Лукойл (LKOH RM, +15.42%), Роснефть (ROSN RM, +12.99%), Новатэк (NVTK RM, +16.29%), Татнефть-ао (TATN RM, +18.42%), Татнефть-ап (TATNP RM, +12.26%), Газпром нефть (SIBN RM, +12.08%). Их однодневное повышение пока стоит оценивать лишь как сугубо техническое возвратное движение. Это не значит, что они не будут торговаться ниже цены вчерашнего закрытия. Как показывает опыт, в ходе столь сильного среднесрочного спада рынок еще не раз предоставит возможность купить голубые фишки по низкой цене.

Заметным событием во втором эшелоне стало опережающее повышение стоимости акций Детский Мир (DSKY RM, +14.56%). Они отскочили вверх от недавнего исторического минимума на фоне сообщения о том, что торговая сеть за последние дни нарастила продажи на 45% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Очевидно, что текущий всплеск покупок носит лишь временный характер на фоне пандемии коронавируса и ослабления курса рубля. Тем не менее, в сложившейся ситуации столь крупная компания может существенно потеснить конкурентов на своем рынке. Торговая сеть заблаговременно увеличила товарный запас и в целом подготовилась к ожидавшемуся увеличению спроса.

Бумаги Мечел-ао (MTLR RM, —3.81%), Мечел-ап (MTLRP RM, —13.44%) подешевели против растущего рынка на фоне публикации консолидированных финансовых результатов эмитента по МСФО. Свежая отчетность указала на сокращение относящейся к акционерам «Мечела» прибыли по итогам 2019 года на 81%. Кроме того, компания признала, что в будущем ей будет недостаточно денежного потока для выполнения графика погашения, предусмотренного текущими кредитными соглашениями. В настоящее время продолжается работа по реструктуризации задолженности. Чистый долг эмитента составляет 400 млрд руб.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное повышение в пределах 0.1-0.6%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1.2%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.4%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 0.5%. Рынок акций в Японии сегодня закрыт.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Поэтому рублевый индекс МосБиржи может открыться с заметным приростом.