Рынок акций РФ и курс рубля повысятся в начале торговой сессии на умеренном внешнем позитиве, также инвесторы ожидают решения и комментариев ЦБ РФ по ключевой ставке.

Ожидается рост индекса Мосбиржи в начале торгов – на 0,5-1%, в район 2285-2300 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2270 и 2250 пунктов, значимыми сопротивлениями росту станут отметки 2320 и 2350 пунктов, оценивает Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

В краткосрочной перспективе возможна консолидация индекса РТС вблизи отметки 900 пунктов, считает Антон Старцев из компании "Олма". Нервозность на мировых рынках акций снижается, но индикаторы волатильности остаются на уровнях, соответствующих кризисным периодам, неопределенность в отношении масштабов и сроков влияния коронавируса на экономику по-прежнему препятствует возобновлению устойчивого роста на рынках акций, говорит он.

"На валютном рынке РФ в начале торгов возможно углубление коррекционного снижения доллара на фоне ослабления американской валюты к корзине мировых валют. В течение дня повлиять на динамику курса рубля может решение ЦБ РФ по ключевой ставке и сопутствующая пресс-конференция его главы, Эльвиры Набиуллиной", — добавил Старцев.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах выросли на 1-2,2% в рамках коррекции после снижения накануне.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы растут на 1-1,3%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на 0,7-6,4%, шанхайский Shanghai SE Composite Index – на 1,3%.

Стоимость нефти прибавляет 2,6%, до 29,21 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро повышается до 1,0765 доллара против 1,0660 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций ощутимо вырос в четверг на фоне дорожающей нефти и укрепившегося рубля. "Быки" смогли после обновления с утра индексами минимумов за 2-4 года компенсировать падение и вывести акции в хороший плюс. Индекс Мосбиржи на закрытие торгов вырос на 7,72%, до 2275,70 пункта, индекс РТС — на 8,46%, до 902,63 пункта. В течение дня индексы падали, соответственно, до 2073,87 пункта – минимума с апреля 2018 года и до 808,79 пункта – минимума с марта 2016 года.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов упал на 1,75 рубля до 79,12 рубля, евро — на 3,67 рубля до 84,65 рубля.