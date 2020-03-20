После экстренного снижения ставок крупнейшими ЦБ мира и планов по вливанию ликвидности на 5,5 трлн долл, а также анонсированных бюджетных стимулов на 2 трлн долл сегодня и на ближайшую неделю возможно восстановление спроса на рисковые активы.

Доходность Russia`29 может снизиться до 4,0% годовых, 10-летних ОФЗ – до 8% годовых.

Однако масштаб замедления мировой экономики из-за коронавируса пока остается неопределенным, в связи с чем ждем сохранения высокой волатильности и не исключаем новой волны коррекции на рынке бондов ЕМ в среднесрочной перспективе.

В четверг российские облигации росли в цене, частично восстановив потери, понесенные в начала этой недели. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась на 24 б.п. – до 8,18% годовых. Доходность Russia`29 снизилась на 36 б.п. – до 4,34% годовых. Спрос на облигации развивающихся стран остается волатильным. Суверенные евробонды и облигации в местной валюте Индонезии, ЮАР, Турции вчера продолжили снижаться в цене.