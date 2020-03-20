На европейских рынках вчера преобладали позитивные настроения благодаря принятому в среду поздно вечером решению ЕЦБ о выкупе государственных и корпоративных долгов на 750 млрд евро до конца года. Глава ЕЦБ Кристин Лагард в очередной раз подтвердила готовность банка «сделать все необходимое» для

защиты экономики. Euro Stoxx 50 завершил торги прибавкой 2,9%. Также вчера Банк Англии снизил учетную ставку до 0,1% и увеличил свою программу выкупа активов на 200 млрд фунтов. Ставки были снижены также в ряде других стран, включая Австралию, ЮАР и Бразилию. Американский рынок мог бы подрасти более заметно после новостей о дополнительных мерах поддержки, однако плохая макростатистика, опубликованная в среду, усугубила сомнения относительно того, что экономика способна быстро восстановиться. Число обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе оказалось на 27% выше прогноза и на 33% выше предшествующего показателя, достигнув 281 тыс., что является максимальным недельным приростом с 2015 г. Индекс бизнес-перспектив Fed Филадельфии упал в марте до

минус 12,7 с 36,7 в феврале, хотя ожидалось его сокращение лишь до 8,0. Индекс экономических ожиданий Bloomberg для США в марте обвалился сразу на 11 пунктов до 46,5. Поэтому вчера рост американских индексов после обрушения днем ранее был весьма умеренным, индекс S&P 500 прибавил лишь 0,5%. Нефтяные котировки вчера сначала стабилизировались около среднедневных цен среды, а вечером резко выросли. Некоторую поддержку им могли оказать поступившие днем новости о том, что США намерены закупить 77 млн барр. нефти в стратегические резервы. Однако такой небольшой объем вряд ли может заметно повлиять на рыночный баланс. Основной же новостью, обеспечившей рост, было заявление президента Трампа о том, что он готов вступить в ценовую войну на нефтяном рынке в «соответствующее время».

По сообщению Wall Street Journal, США планируют новые санкции против РФ, а на Саудовскую Аравию намерены оказывать давление дипломатическим путем, чтобы вынудить ее вернуться к прежним объемамтнефтедобычи. В свою очередь, агентство Bloomberg распространило информацию о том, что ближневосточные нефтепроизводители начинают испытывать проблемы из-за резкого роста стоимости фрахта танкеров. Этим утром нефть продолжает дорожать, цена Brent превышает 29 долл./барр.

Российский рынок сегодня продолжит двигаться вверх, поскольку вчера не успел полностью отыграть подъем нефтяных котировок, значительная часть которого пришлась на период после закрытия Московской биржи.