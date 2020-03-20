ЦБ РФ имеет на редкость широкий разброс опций на сегодняшнем заседании. Такое бывает редко, однако сразу три варианта действий – повышение, сохранение неизменной и даже снижение – нельзя сбрасывать со счетов.

Нашим базовым сценарием остается сохранение ключевой ставки на уровне 6% годовых. Ключевые отличия текущей ситуации от прошлых эпизодов волатильности на рынках – комфортная ситуация с ликвидностью, а также масштаб адаптивных мер от ведущих центральных банков.

Внутренние факторы рублевой и валютной ликвидности далеки от «кризисных». Банковская система сохраняет профицит в размере 2.5-3.5 трлн руб. (в 2014 году был рекордный дефицит 7.5-8.0 трлн руб.), не наблюдая массовый отток рублевых вкладов или бегство в валютные активы. Внутренние ставки фондирования в рублях и валюте не регистрируют дефицита ликвидности.

Тем более, Банк России и Минфин приступили к своевременной продаже валюты (в моменте $70-75 млн/день) в рамках действующего бюджетного правила и нарастили дополнительные продажи (см. вчерашний обзор рынков). Наиболее короткие рублевые ставки (RUONIA 5.42%, 1-месячный MosPrime 6.54%) демонстрируют намного более спокойную обстановку, нежели стрессовые уровни рублевых процентных свопов (годовой IRS 7.90%).

В дополнение к этому, комплекс действий ФРС и ЕЦБ вернул финансовые системы в состояние ускоренного расширения балансов при околонулевых/отрицательных процентных ставках, что способствует устранению «перекосов» в распределении валютной ликвидности.

Наконец, заметное снижение мировых процентных ставок может в корне изменить оценки нейтральных ставок для развивающихся рынков, что открывает хорошую перспективу для Банка России воздерживаться от ужесточения процентной политики в обозримом будущем и начать пересмотр нейтрального диапазона 6.0-7.0% в среднесрочной перспективе.

Альтернативный сценарий для текущего заседания, о котором активно пишут СМИ в последние дни, — повышение ключевой ставки для поддержания устойчивости рубля. Мы не раз писали, что в текущих российских реалиях не видим для подобного решения достаточной экономической или финансовой логики.

Не менее интересный, но весьма рискованный вариант – снижение ключевой ставки уже сегодня. На текущей неделе центральные банки более 15 стран объявили о снижении процентных ставок для поддержания экономической активности в условиях пандемии коронавируса. Речь идет о странах со значительно меньшим уровнем финансовой устойчивости (ЮАР, Турция), с глубоко отрицательными реальными процентными ставками (Польша, Чили, Чехия), валюты

ЦБ не будет следовать за данным трендом, Россия рискует остаться одним из немногих апологетов взвешенной монетарной политики в мире, соревнующихся в степени [почти неконтролируемого] стимулирования экономики.



