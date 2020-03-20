Падение чистой прибыли нефтяных компаний РФ за 2020 год может составить от 54% до 100%
Действующая в России система налогообложения нефтяной отрасли, в рамках которой основные налоговые платежи привязаны к выручке компаний, в очередной раз приходит на помощь российской экономике, выступая в качестве почти идеального механизма абсорбирования внешних шоков, связанных с волатильностью цен на нефть.
Значительный объем недополученной выручки – 123 млрд долл. за год – ляжет на плечи всех экономических агентов, включая правительство (бюджет), производителей нефти, нефтеперерабатывающие заводы, потребителей и даже обычные домохозяйства. Но несмотря на механизмы защиты и поддержки нефтяной отрасли, последней все равно придется несладко. При цене нефти 30 долл./барр. потери компаний (за исключением Сургутнефтегаза) на уровне чистой прибыли составят 54–100% г/г, а свободный денежный поток большинства представителей отрасли (до изменений в оборотном капитале) окажется отрицательным.
По итогам этого года падение чистой прибыли российских нефтяных компаний может составить от 54% до 100% (г/г, при средней цене нефти в 30 долл./барр.). Хотя все они окажутся под одинаковым давлением, степень последствий, как и реакция на кризис, в случае каждой компании будут разными.
Тем не менее большинство из них, вероятнее всего, закончат этот год с отрицательным свободным денежным потоком (до изменений в оборотном капитале). Все это, естественно, отразится на дивидендах за 2020 г.
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