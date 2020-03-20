Анонсированные накануне Банком России меры по запуску дополнительных продаж валюты на рынке позволили несколько стабилизировать динамику курса рубля со старта вчерашних торгов. Рубль вернулся ниже отметки 79 в паре с долларом и 85 в паре с евро. Дополнительную поддержку российской валюте оказало восстановление цен на нефть до отметок выше 29 долл./бар.

Текущую ситуацию можно рассматривать скорее как краткосрочную передышку с учетом того, что темпы распространения коронавируса продолжают ускоряться, а меры карантина по всему миру продолжают расширяться. Параллельно начали появляться сообщения о призывах ряда сенаторов в США ввести санкции против России и Саудовской Аравии в ответ на действия, рассматриваемые как манипулирование на нефтяном рынке. Российская валюта пока не демонстрирует негативной реакции на данные сообщения, но теперь среднесрочно приходится учитывать данные дополнительные риски.

Сегодня в 13:30 Банк России опубликует решение по ставке. Мы ожидаем сохранения ключевой ставки на неизменном уровне (6%). Само решение вряд ли окажет существенное влияние на рубль, однако конкретика относительно дополнительных мер, которые регулятор может задействовать для стабилизации ситуации на рынке может быть позитивно воспринята рынком.