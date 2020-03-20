Восстановление цен на нефть дает рублю кратковременную передышку
Анонсированные накануне Банком России меры по запуску дополнительных продаж валюты на рынке позволили несколько стабилизировать динамику курса рубля со старта вчерашних торгов. Рубль вернулся ниже отметки 79 в паре с долларом и 85 в паре с евро. Дополнительную поддержку российской валюте оказало восстановление цен на нефть до отметок выше 29 долл./бар.
Текущую ситуацию можно рассматривать скорее как краткосрочную передышку с учетом того, что темпы распространения коронавируса продолжают ускоряться, а меры карантина по всему миру продолжают расширяться. Параллельно начали появляться сообщения о призывах ряда сенаторов в США ввести санкции против России и Саудовской Аравии в ответ на действия, рассматриваемые как манипулирование на нефтяном рынке. Российская валюта пока не демонстрирует негативной реакции на данные сообщения, но теперь среднесрочно приходится учитывать данные дополнительные риски.
Сегодня в 13:30 Банк России опубликует решение по ставке. Мы ожидаем сохранения ключевой ставки на неизменном уровне (6%). Само решение вряд ли окажет существенное влияние на рубль, однако конкретика относительно дополнительных мер, которые регулятор может задействовать для стабилизации ситуации на рынке может быть позитивно воспринята рынком.
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