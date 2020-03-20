Инфляция в апреле ожидается на уровне 0,4%
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6% вопреки практике своих действий в представляющейся аналогичной ситуации 2014 года. Возможно, сказалось негативное отношение к подобной практике бизнес-сообщества, а также наращивание масштабной макроэкономической поддержки инвестициям в мире.
Повышение ставок ЦБ противоречило бы этой глобальной тенденции, создав в РФ риски для роста.
В апреле ожидаем ИПЦ на уровне порядка 0,4%, что соответствует сезонным факторам, с учетом монетарной политики ЦБ и отложенного эффекта от повышения НДС в прошлом году, а также динамики валютного курса. Однако, оценка годового изменения инфляции, тем не менее, составит всего лишь 2,4%, что обусловлено эффектом высокой базы.
По итогам года прогноз прироста ИПЦ остается на уровне 5%, что связано с факторами внешнего стимулирования, ослаблением курса рубля, отложенным эффектом от роста НДС и с учетом возможного постепенного восстановления цен на нефть в ближайшие кварталы.
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