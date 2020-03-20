Банк России может рассмотреть вопрос о снижении ставки в июне-июле
Банк России, как и ожидалось, сохранил ключевую ставку без изменений на уровне 6%. На наш взгляд, данное решение полностью соответствует текущим реалиям. Регулятор ранее явно указывал в своих оценках на то, что рост проинфляционных рисков во многом может быть краткосрочным и ограниченным по своему масштабу явлением.
Тем временем масштабы давления на мировую экономику со стороны вирусного фактора уже сейчас весьма велики. России, как и другим странам, вряд ли удастся избежать данного давления на свою экономическую конъюнктуру – под мощным ударом окажется совокупный спрос. Соответственно, ослабление совокупного спроса формирует, по нашим оценкам, значительное дезинфляционное давление, которое будет удерживать потребительские цены от скачкообразного роста – к концу года инфляция может составить около 5% (+/- 0,5%).
Мы сохраняем наш взгляд на вектор движения ключевой ставки в этом году и считаем, что в случае стабилизации рыночной конъюнктуры летом Банк России может вернуться к рассмотрению вопроса о снижении ставки в июне–июле.
В этой связи сохранение ключевой ставки относительно текущей и прогнозируемой инфляционной конъюнктуры видится целесообразным. В условиях, если ключевая ставка будет повышена, задача поддержки совокупного спроса в экономике для экономического блока властей будет осложнена.
Что касается рыночной конъюнктуры, то мы считаем, что регулятор будет и дальше работать над стабилизацией рублевого курса с помощью инструментов, отличных от повышения уровня ставки. Ранее на этой неделе регулятор анонсировал механизм увеличения объемов продажи валюты (без учета продаж в рамках бюджетного правила) за счет реализации сделки по продаже пакета акций Сбербанка. На наш взгляд, данные сигналы регулятора являются весьма своевременными. Также мы отмечаем, что регулятор продолжает увеличивать и объемы продажи валюты в рамках реализации бюджетного правила (до $100 млн в день), расширяет каналы предоставления ликвидности, смягчает некоторые условия контроля и надзора.
По нашим оценкам, данный набор мер позволит рублю несколько стабилизироваться и перейти к формированию курса в диапазоне 75-80 рублей за доллар.
В то же время мы обращаем внимание на тот факт, что процесс поиска «дна» на рынках сейчас все еще может быть не завершен – снижение на рынках, как и всплески рыночного пессимизма в ближайшей перспективе могут продолжиться. В данных условиях рублевая валюта временно может возвращаться к ослаблению в диапазон 80-85 рублей за доллар.
В завершении недели мы видим, что рублевому курсу удается удерживаться выше уровней 80, доходности десятилетиях ОФЗ снижаются до отметок, близких к 7,7%.
По нашим оценкам, решение ЦБ РФ о сохранении ключевой ставки неизменной будет оказывать весьма ограниченное влияние как на текущую конъюнктуру рублевого курса, так и на ценовую конъюнктуру долгового рынка. Основным фактором поддержки рублевых активов сейчас выступает возвращение нефтяных на уровни, близкие к 30$. Дальнейшее развитие ситуации на российском рынке останется в высокой зависимости от движения нефтяных цен.
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