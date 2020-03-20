На нефтяном рынке идет ценовая война, а войны, как правило не заканчиваются в течение недели или месяца. Поэтому сохранение волатильности нефтяных цен будет сохраняться как минимум до мая-июня. Войну инициировала Саудовская Аравия, и своими обещаниями нарастить добычу в апреле до 13 млн баррелей в сутки и предложить своим клиентам значительные скидки она обвалила мировые цены на нефть.

Вчера Дональд Трамп заявил, что он может вмешаться в ценовую войну Саудовской Аравии и России, и это стало поводом отскока на графиках WTI и Brent. Каким образом он собирается повлиять на нефтяные цены, президент США не уточнил, но возможно будет какая-то коммуникация с властями Саудовской Аравии, чтобы снизить агрессивность вербальных интервенций. Есть также вероятность введения новых санкций против России из-за того, что её отказ принимать участие в продлении договоренностей о сокращении добычи привёл к коллапсу нефтяного рынка. Возможно, предметом санкций будет запрет России экспортировать нефть в США.

Саудиты, скорее всего, готовят сильную договорную позицию для заключения новой сделки по ограничению добычи. Если они в апреле выйдут на объемы 13 млн. бар/сутки, то обязательства по снижению добычи будут отсчитываться от этого уровня. Они сами страдают от снижения цен, им уже пришлось урезать расходы бюджета. В апреле или мае, скорее всего, они инициируют новую встречу ОПЕК+, и возможно в начале лета новое соглашение будет подписано.

Поэтому улучшения ситуации на рынке нефти в ближайшие пару недель ждать не стоит, волатильность цен сохранится, отскоки будут сменяться просадками. В апреле цены на нефть в моменте могут опуститься ниже 20 долларов за баррель.