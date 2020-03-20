Курс рубля на завершающейся рабочей неделе опять продемонстрировал масштабный провал против доллара и евро. Впрочем, завершение недели проходило под знаком коррекции вверх. Тем не менее, курсы доллара и евро обновили, соответственно, максимумы с января и февраля 2016 года, поднявшись до уровней 81,97 рубля и 89,60 рубля.

Фактором такой провальной курсовой динамики рубля стало локальное обрушение рынка нефти уже в район уровня 25 долларов за баррель марки Brent и тестирование этой поддержки на прочность. Риски распада ОПЕК+ и рецессии мировой экономики обусловили рост опасений по поводу снижения спроса на "черное золото" в текущем году – впервые за много лет.

Продолжившие валиться мировые фондовые рынки сигнализировали о масштабном бегстве инвесторов от риска в условиях небывалого дефицита долларовой ликвидности. При этом ФРС принимал беспрецедентные меры для обеспечения финансовой системы долларами, закачивая ее триллионами. Это стало проявляться в конце недели в виде отскока вверх рисковых активов.

Меры ЦБ РФ и российского Минфина по снижению дефицита долларов внутри страны также помогли рублю отвоевать в конце недели часть позиций, утраченных в результате обвала.

В результате, доллар вечером в пятницу за неделю рос на 5,9 рубля до уровня 79,5 рубля, евро — на 4,2 рубля до 84,9 рубля. Европейская валюта на форексе протестировала на неделе минимум с апреля 2017 года ниже 1,07 доллара. Рублевая цена барреля марки Brent при этом упала в район 2,25 тысячи против 2,5 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖИЛО УКАЧИВАТЬ

Рубль начал торговую неделю снижением против основных резервных валют. Основным фактором обвала мировых площадок стало решение ФРС, которая, не дожидаясь планового заседания в среду, в выходные приняла решение снизить ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт до 0-0,25% годовых.

Кроме того, регулятор объявил, что намерен дополнительно выкупить с рынка ценные бумаги на 700 миллиардов долларов в ближайшие месяцы, чтобы поддержать стабильность цен и оказать помощь домохозяйствам. В начале марта ФРС уже принимала решение неожиданно снизить ставку — до 1-1,25% с 1,5-1,75%. Такая спешка пугает инвесторов, решивших, что регулятор видит больше рисков, чем сам рынок, и потому не оставляет себе запаса для дальнейших действий.

Начало продаж валюты Центробанком РФ в рамках бюджетного правила несколько поддерживало курс рубля. Это поддерживало попытки рублевых "быков" удержать курс доллара ниже значимого уровня сопротивления росту 75 рублей.

Однако в середине недели рубль пережил "черную среду". Шторм на мировых рынках напугал инвесторов. Индекс волатильности VIX, рассчитываемый Чикагской биржей опционов, вырос до исторического максимума. Мировые фондовые индексы обновили многолетние минимумы, стоимость нефти опускалась ниже 25 долларов за баррель – минимума за 17 лет. Марка Urals падала в цене ниже 19 долларов за баррель.

Goldman Sachs вслед за Deutsche Bank снизил прогноз цен на сорт Brent во втором квартале до 20 долларов за баррель, ожидая падения мирового спроса на рекордные 1,1 миллиона баррелей в сутки из-за последствий пандемии коронавируса.

В итоге доллар и евро в среду уперлись вечером в верхние планки, установленные Московской биржей на вечерних торгах: 80,87 рубля и 88,725 рубля соответственно и не смогли подняться выше, хотя на форексе в этот вечер были курсы выше 82 рублей за доллар и 89 рублей за евро. За день доллар и евро выросли на небывалые 5,43 рубля, а могли и больше, если бы не ограничительные меры Мосбиржи.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели прошло в попытках рубля вернуть хотя бы часть утраченного против доллара и евро. Поддержку российской валюте оказывал отскок вверх нефтяных котировок, доходивший до 15%. Рынок "черного золота" оттолкнулся вверх от минимумов за 17 лет – в районе 25 долларов за баррель сорта Brent.

Мировые фондовые рынки также выросли. По-видимому, небывало большой объем долларовой ликвидности (речь идет о триллионах долларов), закачиваемый американским Федрезервом в финансовую систему, начинает понемногу заходить в фондовые активы. Кроме того, ЕЦБ заявил об экстренной программе по выкупу активов на 750 миллиардов евро.

Поддержка рублю пришла и от решений ЦБ РФ начать продажу на рынке валюты, получаемой от Минфина в рамках сделки по пакету Сбербанка. Регулятор будет осуществлять данные операции только при цене нефти марки Urlals ниже 25 долларов за баррель, что будет способствовать экономической и финансовой стабильности в стране.

Регулятор будет осуществлять данные операции в дополнение к стандартным операциям по продаже валюты из ФНБ на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Банк России будет следовать данному механизму продаж иностранной валюты на внутреннем рынке до 30 сентября текущего года. Как будут происходить продажи валюты после 30 сентября, ЦБ планирует сообщить позже. В сумме валютные интервенции могут вырасти до 300 миллионов долларов в день, оценивают эксперты.

Наконец, ЦБ РФ решил не нагнетать обстановку и оставил ключевую ставку на прежнем уровне 6% годовых. ЦБ РФ убрал из релиза сигнал о возможном снижении ключевой ставки на ближайших заседаниях. Регулятор отметил, что краткосрочные проинфляционные риски в РФ усилились из-за произошедшего ослабления рубля и скачка спроса на отдельные товары.

Набиуллина на вопрос о возможности роста курса до 100 рублей за доллар напомнила, что, курс рубля в России плавающий, однако для борьбы с волатильностью у ЦБ есть много инструментов.

Таким образом, похоже, остается только пережидать, когда наладиться ситуация на рынке нефти и цены хотя бы перестанут пугать походами в район 25 долларов за баррель. Первая попытка конца недели протестировать уровень уже сопротивления в 30 долларов оказалась неудачной.

Вот и Трампу эти уровни не нравятся, и он грозится вмешаться в ситуацию на нефтяном рынке в "нужное время", а пока пытается найти баланс между выгодой от низких цен и защитой своей нефтяной промышленности. Будем ждать и надеяться, что хотя бы до новых санкций дело не дойдет…