Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением от 2% до 4%, в районе 2240-2285 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2220, 2200 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2300, 2330 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет возобновившееся ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние волатильной консолидации вблизи уровня открытия.

Выхода значимых иностранных статистических показателей сегодня не запланировано. Поэтому ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов станет динамика нефтяных фьючерсов.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (+2.46%) и РТС (+2.39%) закрылись с достаточно сильным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Конечно, их пятничный прирост не мог сравниться с недавними темпами обвального падения локального рынка акций. Тем не менее, указанные индексы повысились уже в течение двух дней подряд, что принесло временное облегчение локальным биржевым «быкам».

Многие участники российских торгов хотели бы увидеть стремительный V-образный разворот рынка вверх от достигнутого на прошлой неделе минимума. Однако в нынешних реалиях это не самый вероятный вариант развития событий. Скорее всего, на протяжении нескольких ближайших недель мы будем наблюдать достаточно волатильное движение рублевого индекса МосБиржи с разнонаправленными утренними гэпами.

Более того, не исключено, что индекс МосБиржи еще обновит свой недавний двухлетний минимум. Это может произойти по мере того, как участники торгов поумерят эмоции и возьмутся за калькуляторы. Уже сейчас понятно, что квартальные финансовые отчеты многих российских компаний окажутся слабыми. Однако отчетность за второй квартал 2020 года может быть еще хуже на фоне глобальных экономических проблем, образовавшихся на фоне пандемии коронавируса. Чего стоит, хотя бы, заявление главы угольной компании «Распадская» Сергея Степанова о том, что она рассматривает в качестве худшего сценария вероятность существования без продаж в течение 6-12 месяцев. Однако это относится не только к добывающим предприятиям. Например, в СМИ появилась информация о том, что в московской области было рекомендовано приостановить работу торгово-развлекательных объектов.

Среди значимых внутренних событий стоит отметить известие о том, что ЦБ РФ оставил величину ключевой ставки неизменной на уровне 6.0%. Впрочем, эта новость не оказала сильного влияния на ход торгов. Ситуативное улучшение настроений на российском рынке акций в основном было связано с позитивной динамикой нефтяных котировок, которая наблюдалась лишь в первой половине дня.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM0) пришли в состояние бэквордации величиной в 21 п. или около 2.3% по отношению к базовому индикатору. Таким образом, участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне довольно сильного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-15% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Намного сильнее рынка закрылись бумаги Роснефть (ROSN RM, +8.83%), Татнефть-ао (TATN RM, +13.09%), Татнефть-ап (TATNP RM, +14.43%), Башнефть-ао (BANE RM, +14.50%), Башнефть-ап (BANEP RM, +6.14%), Русснефть (RNFT RM, +7.36%). Опережающий рост стоимости указанных акций нефтяных компаний носил коррекционный характер. Они сильно подешевели на протяжении предыдущих четырех недель. К слову, пятничная попытка роста нефтяных фьючерсов также состоялась в основном под влиянием технических факторов. Теперь мы видим, что она оказалась неудачной. В конце прошлой недели контракты на нефть сорта Brent не сумели пробить ближайшее важное сопротивление, расположенное в районе $30 за баррель и развернулись вниз.

Опережающий рост стоимости перепроданных акций Аэрофлот (AFLT RM, +9.72%) также пока выглядит всего лишь как коррекционный отскок. Внимание к этим бумагам привлекло сообщение о том, что Федеральная антимонопольная служба РФ потребовала от эмитента принять меры по устранению нарушений в ценовой политике и обеспечить доступность рейсов. Вместе с тем, ФАС сообщила, что компенсация затрат авиаперевозчика на вывоз российских граждан из других стран может быть обеспечена за счет увеличения тарифов на аэронавигационное обслуживание для иностранных авиакомпаний.

Явным исключением из своего сектора стали подешевевшие против растущего рынка бумаги Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, —0.52%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, —2.23%) и Новатэк (NVTK RM, —6.08%). Слабость акций «Сургутнефтегаза» была связана с пятничным коррекционным укреплением рубля. Нефтяная компания выигрывает от ослабления курса отечественной валюты в связи с наличием крупных накоплений, номинированных не в рублях. Что же качается бумаг Новатэк, то они оказались под давлением на фоне известия о том, что председатель правления эмитента Леонид Михельсон продал в рамках сделки РЕПО акции и ГДР газодобывающей компании, которые он выкупил в ходе недавнего обвала рынка.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сильное падение стоимости в пределах 3.1-4.2%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 2.5%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.8%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite просел на 1.6%. Японский Nikkei225 повысился на 2.2%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как негативное. Рост рынка акций в Японии после пятничного перерыва в торгах не является показательным. Поэтому рублевый индекс МосБиржи сегодня может открыться с достаточно сильным спадом.