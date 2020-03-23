Банк России в пятницу решил оставить ключевую ставку без изменений, что соответствовало нашему и консенсус-прогнозу (по данным Bloomberg, 36 из 37 опрошенных аналитиков ожидали такое решение). Тон пресс-релиза был достаточно нейтральным, в то время как многие (в том числе мы) ожидали ужесточения риторики. Вместе с тем рынок закладывал в цены весьма значительную вероятность повышения ключевой ставки в прошлую пятницу и дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики к концу года. В результате ставки FRA сильно снизились: 3x6 – с 8,05% до 7,15%, а 9x12 – с 8,15% до 7,35%. Однако кривая FRA по-прежнему подразумевает повышение ключевой ставки в общей сложности на 50 бп на 3-месячном горизонте и до 70 бп – в перспективе 9 месяцев. Мы считаем такие котировки неоправданными и по-прежнему ожидаем, что значение ставки 9x12 вернется к уровням 3-месячной ставки MosPrime. Другие ставки денежного рынка также опустились: кривая IRS сместилась ниже на 50–75 бп, ставки NDF и кросс-валютных свопов упали на 40–55 бп. Базисная кривая второй день подряд двигалась ближе к нулю, отражая оптимистичные сигналы, которые банковская система получила благодаря последним объявленным мерам Банка России. В связи с этим ставка однодневного свопа вернулась в свой обычный диапазон (5,68%, лишь на 32 бп ниже ключевой ставки).

В пятницу ЦБ РФ провел 3-дневный депозитный аукцион тонкой настройки, по итогам которого банки разместили в ЦБ еще 550 млрд руб. (объем предложения составил 771 млрд руб.), что свидетельствует о значительном объеме свободных резервов, накопленном банковской системой. По нашим оценкам, для выполнения норматива усреднения, банкам необходимо иметь на корсчетах в ЦБ около 2 трлн руб., тогда как по состоянию на утро пятницы на них было 2,47 трлн руб. Тем не менее в пятницу банки заняли 120 млрд руб. на 3-дневном депозитном аукционе Федерального казначейства, а также продолжают привлекать средства через операции репо по фиксированной ставке с ЦБ (70 млрд руб. в пятницу), таким образом распределение ликвидности внутри системы остается неравномерным.

На этой неделе предстоят крупные налоговые платежи. По нашим оценкам, связанный с ними отток ликвидности из системы может составить порядка 1 трлн руб. (из-за сезонно высоких сборов по НДС, который мы оцениваем примерно в 540 млрд руб.). Однако на данный момент ситуация с ликвидностью остается вполне комфортной, в связи с чем мы не думаем, что уплата налогов окажет существенное давление на ставки.