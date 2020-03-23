Главным событием пятницы стало заседание Совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике и принятое по его итогам решение. Регулятор оставил ключевую ставку без изменений. При этом тональность его комментариев была нейтральной. По сравнению с предыдущим пресс-релизом, на этот раз регулятор исключил прямые указания на возможность смягчения монетарной политики. В частности, Банк России отметил, что будет принимать решения по ключевой ставке «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», тогда как в предыдущем пресс-релизе отмечалось, что «при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях». Отдельно стоит отметить, что регулятор не представил новый прогноз по инфляции на 2020 г. и лишь отметил, что «в 2020 году инфляция может временно превысить целевой уровень». Как полагают наши макроэкономисты, решение центробанка перенести на апрель публикацию обновленных экономических прогнозов было продиктовано двумя соображениями. Во-первых, таким образом регулятор старается не провоцировать рост инфляционных ожиданий, а во-вторых – дает себе больше времени для сбора и анализа актуальной информации об эффекте переноса обменного курса на инфляцию, который, по их мнению, будет отражен в данных по инфляции за март.

До заседания Совета директоров Банка России середина и дальний отрезок кривой торговались на 25–35 бп ниже уровня закрытия четверга. Реакция рынка ОФЗ на решение по ключевой ставке была умеренной. Кривая сместилась вниз еще на несколько базисных пунктов, однако быстро вернулась обратно на фоне ослабления рубля и снижения цен на нефть. В вечернее время ралли продолжилось, и по итогам дня доходности ОФЗ опустились на 40-50 бп д/д. При этом оборот торгов на МосБирже был сравнительно невысоким – 42 млрд руб. (0,8x от среднедневного объема за месяц). 51% оборота пришелся на длинные ОФЗ-ПД, из которых по 20% — на короткие и среднесрочные выпуски. Стоит отметить, что, по данным НРД, в пятницу нерезиденты были нетто-продавцами ОФЗ. В общей сложности иностранные инвесторы продали бумаги на 28 млрд руб. Таким образом, по нашим оценкам, общий отток средств с рынка ОФЗ за период с 20 февраля составил 270 млрд руб. В пятницу самый значительный отток средств наблюдался из ОФЗ-26207 (YTM 7,44%, —10 млрд руб.), ОФЗ-26212 (YTM 7,59%, —5 млрд руб.) и ОФЗ-26220 (YTM 6,94%, —5 млрд руб.). С другой стороны, приток в ОФЗ-26226 (YTM 7,52%) составил 5,5 млрд руб.

Следует отметить, что выпуски с фиксированным купоном со сроком погашения 9–11 лет по итогам дня несколько отстали в динамике от аналогов: ОФЗ-26228 (YTM 7,78%), ОФЗ-26224 (YTM 7,72%) и ОФЗ-26218 (YTM 7,79%) опустились в доходности на 38–40 бп. Наибольшие изменения наблюдались в ближней части кривой: ОФЗ-26205 (YTM 6,41%) и ОФЗ-26217 (YTM 6,66%) закрылись ниже на 61 бп и 54 бп соответственно. Что касается индексируемых на инфляцию выпусков, доходности ОФЗ-52001 (YTM 3,39%) и ОФЗ-52002 (YTM 3,37%) снизилась в реальном выражении на 21 бп и 10 бп. В сегменте флоутеров выпуск ОФЗ-29012 (старого формата) поднялся в цене на 0,5 пп, а ОФЗ-29006 – на 1,3 пп. Аналогичные 10-летние инструменты на развивающихся рынках в пятницу также укрепились в терминах доходности: в Мексике – на 80 бп, в Турции – на 34 бп, в ЮАР, Польше и Венгрии – на 15–20 бп.

Наши экономисты в настоящий момент считают, что дальнейший курс денежно-кредитной политики Банка России является крайне неопределенным. Он будет зависеть от масштабов падения спроса (внутреннего и мирового) и всплеска инфляции на внутреннем рынке. По нашему мнению, Банк России сохранит ключевую ставку без изменений до конца 1п20 и, вероятно, будет иметь возможность для ее снижения приблизительно на 50 бп в течение 2п20. Исходя из нашей модели кривой ОФЗ, в текущих котировках по-прежнему заложена вероятность двух повышений ставки на 25 бп в течение последующих трех месяцев. Таким образом, мы подтверждаем наше мнение о привлекательности длинных ОФЗ на текущих уровнях. Также отметим, что спред на отрезке 10 лет ­– 2 года и спред между доходностями 10-летних ОФЗ и ключевой ставкой находятся вблизи максимумов с сентября 2018 г.



