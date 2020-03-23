Доходности ОФЗ потеряли от 30 до 50 бп, вернувшись к уровням начала недели. В пятницу инвесторы приостановили продажи ОФЗ в надежде на стимулы Банка России. В итоге, сохранение ставки неизменной и предложение пруденциальных послаблений для банковского сектора не повлияли на вторую половину торгов: ОФЗ удержали утренние уровни.

Возможность снижения ставки в среднесрочной перспективе, упомянутая на пресс-конференции Э.Набиуллиной, может оказать структурную поддержку долговому рынку. Однако тактически рост доходностей может продолжиться на фоне дальнейшего падения цены на нефть и сопутствующих рисков для рубля.

В нашем поле зрения остается один из ключевых индикаторов рынка госдолга – отчет НРД о доле нерезидентов. По итогам прошлой недели (до 20 марта), нерезиденты сократили позиции на 1.15 пп (или 105 млрд руб.) до 31.9%. Наибольшее падение наблюдалось в бумагах со сроком более 10 лет (-42 млрд руб., —2.1 пп), что оправдано на фоне внешней неопределенности и высокой степени процентного риска.