Возможность снижения ставки ЦБ РФ может оказать структурную поддержку долговому рынку
Доходности ОФЗ потеряли от 30 до 50 бп, вернувшись к уровням начала недели. В пятницу инвесторы приостановили продажи ОФЗ в надежде на стимулы Банка России. В итоге, сохранение ставки неизменной и предложение пруденциальных послаблений для банковского сектора не повлияли на вторую половину торгов: ОФЗ удержали утренние уровни.
Возможность снижения ставки в среднесрочной перспективе, упомянутая на пресс-конференции Э.Набиуллиной, может оказать структурную поддержку долговому рынку. Однако тактически рост доходностей может продолжиться на фоне дальнейшего падения цены на нефть и сопутствующих рисков для рубля.
В нашем поле зрения остается один из ключевых индикаторов рынка госдолга – отчет НРД о доле нерезидентов. По итогам прошлой недели (до 20 марта), нерезиденты сократили позиции на 1.15 пп (или 105 млрд руб.) до 31.9%. Наибольшее падение наблюдалось в бумагах со сроком более 10 лет (-42 млрд руб., —2.1 пп), что оправдано на фоне внешней неопределенности и высокой степени процентного риска.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200323/831126127.html