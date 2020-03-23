Как сообщает газета “Ведомости” со ссылкой на представителей Аэрофлота, компания разослала соответствующие уведомления в СМИ о том, что она расторгает все свои маркетинговые, рекламные и информационные контракты. Решение полностью сократить рекламный бюджет было принято в рамках резкого сокращения расходов в ответ на те убытки, которая несет компания из-за эпидемии. Аэрофлот не раскрывает своего рекламного и маркетингового бюджета; источники в отрасли оценивают годовые рекламные расходы Аэрофлота на уровне примерно 3 млрд руб. Кроме того, газета “Ведомости” цитирует неназванного источника из компании “Уральские авиалинии”, который заявил, что компания также сокращает рекламные и маркетинговые расходы.

Аэрофлот первой из крупных компаний сделал подобное заявление. Заметим, что на долю Аэрофлота приходится 0,6% совокупного спроса на рекламу. Мы прогнозируем более серьезные негативные последствия от эпидемии для этого рынка в ближайшие несколько недель, так как компании вынуждены реагировать на проблемы, связанные с эпидемией и ослаблением курса рубля. Сектор развлечений и путешествий, вероятно, особенно сильно пострадают от эпидемии. Мы планируем понизить наш прогноз роста рынка рекламы (+ 5% г/г) на 2020 г., который не отражает происходящие сейчас негативные события. Хотя рынок Интернет рекламы показывал большую степень устойчивости в сравнении с традиционными медийными каналами в период экономических кризисов 2008-2009 гг. и 2014-2015 гг., мы считаем, что в текущей ситуации прогнозы роста выручки и Яндекса и Mail.ru 2020 гг. могут быть понижены.