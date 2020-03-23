В минувшую пятницу ЦБ сообщил об увеличении объема интервенций, осуществляемых от имени Минфина, до $100 млн по сравнению с $75 млн, проданными 18 марта, и дневным объемом продажи валюты на сумму $50 млн в начале недели. Хотя увеличение размера интервенций явно указывает на то, что давление на курс рубля в последние дни возросло, у нас сложилось впечатление, что, благодаря проведенным интервенциям, ЦБ смог предотвратить сильное ослабление рубля до уровня, превышающего 80 руб./$. Таким образом, мы считаем, что Россия пока еще сталкивается с шоком торгового баланса, тогда как отток капитала сильно не увеличился за последние дни, что подтверждает позитивный взгляд инвест оров на российскую макроэкономическую картину.

ЦБ сохранил ставку на уровне 6% на заседании в пятницу, что соответствует ожиданиям рынка; ПОЗИТИВНО

ЦБ в минувшую пятницу оправдал ожидания рынка, сохранив ставку на прежнем уровне 6%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина указала на то, что совет директоров обсуждал все три возможные опции — от повышения ставки чтобы отреагировать на инфляционные риски, связанные с эффектом переноса, до понижения ставки с целью снизить давление внешних рисков на реальный сектор. Решение сохранить ставку на прежнем уровне соответствует консенсус-прогнозу рынка. В то же время, хотя в пресс-релизе ЦБ не содержится никаких конкретных обещаний на ближайшее будущее, исходя из пресс —конференции главы ЦБ, у нас сложилось понимание, что как только стабилизируется валютный рынок, и будет оценен масштаб инфляционного шока, ЦБ будет готов продолж ить цикл понижения ставки. В свете риторики ЦБ и того, что центробанки в странах с развитыми и развивающимися рынками массово понизили ставки в последнее время, мы ожидаем, что ЦБ может возобновить цикл понижения ставки с лета.