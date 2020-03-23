Прошлая неделя отметилась не только высокой волатильностью на рынках, но и активизацией регуляторов и правительств. Первым шагом было замедлить распространение вируса, и эти меры как раз и привели к падению прогнозов потребления нефти и ожиданиям проблем в мировой экономике. Следующий шаг – как теперь сделать так, чтобы карантинные меры не привели хотя бы к продолжительным негативным последствиям. Снижения деловой активности, как показывает опыт Китая, не избежать, и основной вопрос в том, сохранит ли экономика способность быстро восстановиться после вынужденного спада.

Предложения по мерам стимулирования находятся на этапе «ковровых мер», тех, которые действуют не избирательно затрагивая все сегменты, а также общих идей и предложений. Примерами могут служить налоговые каникулы, прямые выплаты потребителям, субсидии по заработным платам, оплата больничных листов, кредитные каникулы, смягчение регуляторных требований и нагрузки на банки и нефинансовые компании.

Не забыты были и привычные меры по монетарному стимулированию, центральные банки анонсировали увеличение объемов выкупа активов, а также объемов предоставления ликвидности под залог. При этом круг выкупаемых и принимаемых в залог активов был значительно расширен. В этот раз центральные банки с готовностью и без видимых колебаний увеличивают объемы поддержки, что принципиально отличает нынешнюю ситуацию от 2008 года. Мы полагаем, что массированные распродажи на рынках были вызваны именно дефицитом ликвидности, и если предложенные меры хотя бы снизят остроту этого дефицита, рынок может начать демонстрировать признаки стабилизации.

Второе важное отличие нынешней ситуации от 2008 года – это готовность правительств жертвовать бюджетной дисциплиной ради поддержки экономики. В этой части, в отличие от монетарных стимулов, вероятны задержки с применением разных мер, особенно если придется задействовать средства за пределами различных «экстренных фондов». Дело в том, что если основной инструментарий монетарных стимулов уже был опробован, причем как в случае России, даже не один раз, то с фискальными стимулами во многих случаях сейчас приходится идти по «неизведанной территории», создавая с нуля нормативную базу. Поэтому здесь стоит набраться терпения, реализация инициатив фискального стимулирования, в отличие от монетарных стимулов требует больше времени на подготовку. Отсюда логичный вывод: задержки с фискальными стимулами будут компенсироваться увеличением объемов монетарных стимулов. Это касается не только России, но и всех других стран. Почти везде утвержденные меры поддержки экономики пока опираются на «экстренные фонды», а рекордные объемы (в той же Польше) достигаются за счет инструментов предоставления ликвидности, а не увеличения госрасходов или снижения налогов.

Хорошей новостью является то, что любые стимулы, не важно – фискальные или монетарные и не важно в каком объеме, не будут иметь инфляционных последствий. Любые деньги, которые сейчас будут впрыснуты в экономику осядут сейчас в виде «заначек», резервов, кэша на балансах и не пойдет прямо сейчас на потребление и инвестиции. Главной их задачей будет предотвращение «пожарных» распродаж на рынках и формирование у экономических агентов достаточного запаса прочности для того, чтобы пережить период заморозки и иметь за тем возможность быстро восстановить активность.

Как бы то ни было, рынки сейчас будут жить в условиях небывалых даже по меркам 2008 года монетарных стимулов. К которым позднее прибавятся и фискальные. В общем, несмотря на снижение котировок и все нарастающие страхи, прошедшая неделя дала некоторое число поводов для оптимизма.