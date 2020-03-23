Цены на газ в Европе упали до новых исторических сезонных минимумов: негативно
Цены на газ в Европе упали до новых исторических сезонных минимумов. Средние цены на TTF в Нидерландах в марте снизились до 102 долл. за тыс. куб. м, а 19 марта достигли 90,30 долл. за тыс. куб. м. Цены на газ Газпрома с привязкой к нефти приближаются к этому уровню. При этом объем экспорта Газпрома значительно не снизился. В марте прокачка нефти через Северный поток составила в среднем 189,5 млн куб. м в день, объем транзита через Украину – 150 млн куб. м в день. Однако, как пишет Коммерсант, из-за карантина в Европе покупатели могут заявить о форс-мажоре по контрактам на поставку газа и снизить закупки.
Цены на газ в мире находятся под давлением уже довольно давно, что, помимо всего прочего, отражает динамику переменных денежных расходов на поставку СПГ на европейский рынок. Теплая погода в Европе, высокая заполненность подземных газохранилищ (56%, на 84% выше среднего значения за последние пять лет) и пандемия коронавируса не способствуют улучшению ситуации. Наш прогноз средней цены реализации газа на 2020 г. составляет 142 долл./тыс. куб. м, что существенно ниже ожиданий Газпрома (200 долл./тыс. куб. м), и на данном этапе мы оставляем его без изменений. Однако дальнейшее потенциальное снижение цен на углеводороды может создать риски для наших прогнозов дивидендов на 2020 г.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200323/831126457.html