Цены на газ в Европе упали до новых исторических сезонных минимумов. Средние цены на TTF в Нидерландах в марте снизились до 102 долл. за тыс. куб. м, а 19 марта достигли 90,30 долл. за тыс. куб. м. Цены на газ Газпрома с привязкой к нефти приближаются к этому уровню. При этом объем экспорта Газпрома значительно не снизился. В марте прокачка нефти через Северный поток составила в среднем 189,5 млн куб. м в день, объем транзита через Украину – 150 млн куб. м в день. Однако, как пишет Коммерсант, из-за карантина в Европе покупатели могут заявить о форс-мажоре по контрактам на поставку газа и снизить закупки.

Цены на газ в мире находятся под давлением уже довольно давно, что, помимо всего прочего, отражает динамику переменных денежных расходов на поставку СПГ на европейский рынок. Теплая погода в Европе, высокая заполненность подземных газохранилищ (56%, на 84% выше среднего значения за последние пять лет) и пандемия коронавируса не способствуют улучшению ситуации. Наш прогноз средней цены реализации газа на 2020 г. составляет 142 долл./тыс. куб. м, что существенно ниже ожиданий Газпрома (200 долл./тыс. куб. м), и на данном этапе мы оставляем его без изменений. Однако дальнейшее потенциальное снижение цен на углеводороды может создать риски для наших прогнозов дивидендов на 2020 г.