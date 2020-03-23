Прогнозируем усиление рисков на долговом рынке США
Глобальные рынки сегодня крайне зависимы от политической составляющей. Накануне сенаторы от Демократической и Республиканской партий не смогли договориться о принятии пакета помощи американской экономике на сумму более $2 трлн, что привело к немедленному падению фьючерсов на индексы акций на 5% (ниже им уйти не позволила система защиты биржи от быстрых просадок). Это вызвало сопоставимое снижение на торговых площадках по всему миру. Однако после полудня ФРС неожиданно объявила о проведении очередного (третьего) незапланированного заседания, где было решено предоставить рынку неограниченную ликвидность. Это привело к повышению фьючерсов на американские индексы более чем на 2,5%, а падение на европейских площадках замедлилось до нуля.
Мы видим эмоциональную реакцию инвесторов на происходящее и хотим отметить фундаментальную проблему Сената США. У правящей Республиканской партии нет большинства в вопросе предоставления помощи закредитованным компаниям. Демократы готовы поддерживать только меры социальной поддержки (борьба с последствиями эпидемии, пособия, раздача продуктов и медикаментов), но не выкуп активов проблемных компаний. Более того, даже объявленная операция по скупке всех без исключения долговых обязательств вплоть до акций фондов, инвестирующих в долг, чего в истории еще не бывало, может затормозиться или быть заблокировано оппозицией.
Исходя из этого, мы прогнозируем усиление рисков на американском долговом рынке. В программу спасения могут не попасть даже ключевые для экономики США компании. Американская экономика может пережить волну банкротств, сопоставимую той, что сопровождала кризис 2008-2009 годов. В зоне риска – нефтяная отрасль, авиаперевозки, машиностроение.
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