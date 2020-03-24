В понедельник фондовый рынок получил поддержку в виде обещания ФРС США выкупать облигации (казначейские и ипотечные) без ограничений объема. Хотя предоставляемая ФРС ликвидность, судя по динамике фондовых индикаторов, пока направляется преимущественно на долговой рынок, на рынке акций также наметилось снижение давления продаж. В российском секторе голубых фишек в плюсе закрылись Новатэк (NVTK, +3.1%), Алроса (ALRS, +0.4%), ВТБ (VTBR, +0.3%). Тем временем Лукойл (LKOH) подешевел на 6.6%, Сбербанк (SBER) – на 6.3%, Газпром нефть (SIBN) – на 5.6%.Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Аптечной сети 36.6 (APTK) подорожали на 11.1%, Рязаньэнергосбыта (RZSB) – на 9.8%, Лензолото (LNZL) – на 8.2%.

Фондовые индексы США понизились на 0.3% — 3.0%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе по азиатским наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно повышение по индексу РТС.

Обстановка на мировых рынках в целом улучшилась после объявления ФРС США о неограниченном выкупе активов, а также после выхода сообщения о снятии тотального карантина в Ухане (КНР) с 8 апреля. К неблагоприятным новостям можно отнести рост числа новых случаев заболевания COVID-19 в мире, опережающий рост числа выздоровевших, а также ужесточение ограничительных мер в Великобритании (премьер-министр Б. Джоносон в обращении к нации приказал британцам оставаться дома).

На валютном рынке в начале торгов вероятна коррекция вниз по паре доллар-рубль на фоне наметившегося ослабления доллара США к корзине мировых валют.