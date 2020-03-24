Вчера ФРС США вновь неожиданно объявила о беспрецедентных мерах поддержки рынков. Так, практически безгранично будут выкупаться казначейские облигации и ипотечные ценные бумаги. На этой неделе на эти цели планируется направить 375 млрд и 250 млрд долларов соответственно. Кроме того, реповать регулятор теперь будет под нулевую ставку.

Реакция рынков на это сообщение была странной – сначала сильный рост, но под занавес торгов продавцы были сильнее, и американские индексы закрылись в минусе.

Сегодня фьючерсы на них растут чуть менее чем на 3%, в плюсе нефть, торгуясь около отметки 28 долларов за баррель.

Так что нас ждет позитивное открытие торгов в фондовой секции Мосбиржи, с ростом примерно на 2-3%. Однако нет никакой уверенности в том, что отскок будет развиваться дальше. Мы уже неоднократно видели, что меры ФРС по поддержке рынка давали лишь краткосрочный позитивный эффект, но так и не привели не только к началу восстановления рынков, но и даже к полноценному техническому отскоку процентов на 10.

Фундаментальные факторы пока не дают надежд на разворот нисходящего тренда. Эпидемия коронавируса продолжает разрастаться, цены на нефть низкие, а в впереди сезон отчетностей американских компаний, который на этот раз совсем не обрадует инвесторов. Поэтому все спекулятивные покупки стоит сопровождать короткими стопами.

Вместе с тем урегулирование проблем с ликвидностью на Западе уже не будет приводить к тому, что инвесторам придется судорожно сбрасывать активы по любым ценам. Поэтому снижения рынков еще мы увидим, но они не будут носить такой обвальный характер, как неделю-две назад.

Сегодня лучше рынка будет «Норильский Никель», который должен отыграть рост цен на палладий и платину. Вновь стоит обратить внимание на «Полюс» и «Полиметалл» — рост ликвидности приведет к подъему котировок золота, которое является лучшей защитой от инфляции, обязательно последующей за масштабным вбросом денег в экономику.

Начнет отыгрывать вчерашние более чем 6-процентные потери Сбербанк. По-прежнему считаем одной из самых перспективных бумаг на среднесрочный период акции Мосбиржи, в которых пока не заложен рост оборотов торгов последних недель.

Пара доллар-рубль сумела завершить первый день наступившей недели под отметкой 80. Сегодня на малоликвидном пока рынке Форекс рубль подрастает к доллару примерно на 30 копеек. В пользу рубля играет фактор приостановки распродаж ОФЗ.

Однако, как и в акциях, говорить об окончании девальвации российской валюты рано. С большой вероятностью нас ждет еще как минимум один мощный удар по нефтяным ценам и снижение суверенного рейтинга России. Поэтому среднесрочно на рубль мы смотрим негативно.