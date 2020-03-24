По итогам торгов 23 марта индекс МосБиржи снизился на 3,36% — до 2253,35 п., а РТС упал на 4,38% — до 883,78 п.

В течение дня отечественный рынок лишь менял глубину падения, но не саму направленность. В конце торгов появился повод для разворота на фоне запуска QE ФРС без ограничений. Однако фондовый рынок США больше сосредоточен на распространении COVID-19 в Нью-Йорке и возможности закрытия биржи, чем безграничных стимулах. Между тем событие, которое произошло, имеет историческое значение. ФРС готова забыть об инфляции и поддержать экономику всеми возможными способами. Если суммировать ранее принятые меры и планы администрации Д. Трампа и Конгресса, то ФРС готова напечатать 20%-25% ВВП США. Однако неограниченный характер QE может означать и больший объём. Лишь на текущей неделе ФРБ Нью-Йорка будет покупать казначейские обязательства и ипотечные облигации на $125 млрд в день. На глобальном рынке явно нет таких средств, поэтому надежды остаются только на ФРС и её условный «печатный станок». Мы уже помним, как меры стимулирования в кризис 2008-2009 привели некоторые страны Европы на грань банкротства, а рынок облигаций к резкому росту доходностей. Для российских активов, ориентированных, прежде всего, на материальные ресурсы, это означает будущий рост цен экспортных поставок. Однако на текущий момент рынок больше сосредоточен на негативе. В частности, негатив сосредоточен в нефти, которая игнорирует стимулы ФРС и ждёт увеличения поставок с 1 апреля. Бумаги «ЛУКОЙЛа» потеряли 6,64%, «Роснефти» – 4,78%, а «Газпром нефти» – 5,65%. Также упали бумаги Сбербанка на 6,3%, Yandex на 6,33% и «Газпрома» на 4,49%. Акции «НОВАТЭКа» подросли на 3,1%. Компания объявила промежуточные дивиденды за 2019 год в размере 18,1 рубля на акцию, а с учётом предыдущей выплаты 32,33 рубля на акцию, что на 24% выше, чем за 2018 год. Также спросом пользовались бумаги «Русгидро» (+6,91%), X5 Retail Group (+5,84%) и «РусАгро» (+4,48%). Активность была ниже, чем во время роста в пятницу. Объём сделок на основной секции Московской биржи составил 128,506 млрд рублей.

Рубль провёл довольно волатильный день. Однако масштабные стимулы ФРС всё же развернули ситуацию в его пользу. Вечером рубль в моменте укреплялся до 79,355 за доллар. Нефть, кстати, также нашла в себе силы отреагировать на заявления министра энергетики США о возможном альянсе с Саудовской Аравией. В любом случае, ожидаемые объёмы вливания денег в рынок могут составить до 25% ВВП США, что при стабилизации ситуации будет означать уже не бегство в доллар, а бегство от доллара. Поскольку рубль основывается на сырьевых доходах, а также имеет положительную доходность, то в будущем от него можно ждать существенного укрепления, хотя в период волатильности он ещё способен обновить свои минимумы.

Американский рынок пока не смог оценить безграничную щедрость ФРС, так как новости о распространении COVID-19 продолжают доминировать. Даже два члена палаты представителей получили положительный тест на вирус. В Сенате вновь не смогли принять пакет экономических мер на $2 трлн, критикуя его за акцентированную помощь Wall Street, а не Main Street. К слову говоря, теперь может получиться так, что законодатели будут голосовать дистанционно. В понедельник NYSE работала без трейдеров на площадке. Столь решительная мера была принята на фоне роста числа заболевших в Нью-Йорке до 20 тыс. В итоге DJIA снизился на 3,04% до 18591,93 п., а S&P 500 скорректировался на 2,93% до 2237,40 п.

Если в США рынок пока находится в шоке от первого дня работы без личного присутствия трейдеров на NYSE, то в Азии уже задумываются о масштабах денежных вливаний. Японский Nikkei 225 отреагировал ростом почти на 5%, как и южнокорейский KOSPI. Впрочем, фьючерсы на S&P 500 также указывали на рост рынка в районе 3%, как и фьючерсы Stoxx 600. Goldman Sachs предупреждает, что экономика США может сократиться в II квартале на 24%. Впрочем, оценить возможные масштабы спада можно будет уже сегодня благодаря предварительным индексам деловой активности за март. В Японии индекс PMI в промышленности снизился до 44,8 п. с 47,8 п. в феврале, а в сфере услуг до 32,7 п. с 46,8 п. в феврале. К 8:40 мск NIKKEI 225 – 17888,30 п. (+5,92%), Hang Seng – 22399,59 п. (+3,24%), Shanghai Composite – 2670,79 п. (+0,40%).

Всего за один день резервы SPDR Gold Trust выросли с 908,19 тонн до 923,99 тонн. Мало кто помнит, что в октябре осени 2008 года драгоценные металлы оказались под сильным давлением. Тогда тройскую унцию палладия можно было купить по удивительной цене $230. После этого ФРС запускала несколько программ QE, которые провоцировали неизменный рост стоимости металлов. Нефть также реагирует на усиленную работу печатного станка без ограничений. Впрочем, рынок ждёт возможных сообщений о переговорах США и Саудовской Аравии по обеспечению стабильности рынка. Цена WTI ниже $25 явно не устраивает большинство коммерческих производителей нефти. Royal Dutch Shell сократила план капиталовложений в 2020 году на $5 млрд, а Total SA на $3 млрд. К 9:00 мск Brent – $28,07 (+3,85%), WTI – $24,37 (+4,32%), золото – $1583,6 (+1,02%), медь – $4688,15 (+1,24%), никель – $11045 (+1,52%).

Индекс доллара снижался на 0,58% до 101,89 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 0,82% по сравнению с 0,76% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR/USD – $1,078 (+0,49%), GBP/USD – $1,161 (+0,59%), USDJPY – 110,38 (-0,76%).

Рынки будут постепенно осознавать, что долларовая система получила от ФРС решение о почти безграничном притоке денег для обеспечения гладкого функционирования. Проблема COVID-19 всё ещё остаётся, но американский регулятор обещает покрыть любой дефицит долларов. Соответственно, если актив нельзя напечатать, то его стоимость в американской валюте будет расти. Золото, как наиболее чувствительный инструмент к изменениям перспектив доллара, немедленно отреагировало повышением котировок. Аналогичное касается и других сырьевых активов. Ориентировка рубля на ресурсы и высокая ставка также могут быть основанием для бегства капитала от размытия ценности американской валюты. На старте дня ждём повышения российских индексов и укрепление рубля.