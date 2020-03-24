Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с сильным повышением от 2 до 4.5%, в диапазоне 2300-2350 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2280, 2250 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2380, 2400 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние волатильной консолидации вблизи уровня открытия.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Вместе с тем, свежие статистические показатели уже могут указывать на первые последствия экономического спада, связанного со вспышкой коронавируса. Поэтому косвенное влияние на ход российских торгов способна оказать публикация февральской статистики по продажам нового жилья в США (17.00 МСК).

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-3.36%) и РТС (-4.38%) завершили торги с сильным спадом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Резкое ухудшение состояния внешнего фона сделало неизбежным их открытие с масштабным разрывом вниз. Тем не менее, во второй половине дня указанные индексы почти полностью закрыли свой утренний гэп на фоне известия о том, что Федеральная резервная система США будет выкупать гособлигации и ипотечные бумаги в неограниченном объеме. И все же под закрытие основных торгов в России индексы МосБиржи и РТС вновь сползли в глубокий минус. Этому способствовала внутридневная слабость нефтяных фьючерсов.

Уже в ходе вечерних торгов контракты на «черное золото» сильно повысились в цене, а фьючерсы на индексы МосБиржи и РТС подорожали более чем на 3%. Это создает условия для позитивного открытия российского рынка акций во вторник.

Таким образом, индексы МосБиржи и РТС переходят в состояние волатильной среднесрочной консолидации на новых более низких уровнях. Не исключено, что сейчас формируется еще не последнее среднесрочное дно локального рынка акций. И все же указанные индексы нащупали временную поддержку на минимальных значениях прошлой недели. С психологической точки зрения участники торгов уже явно пресытились бесконечным потоком негативных новостей. Поэтому они будут вызывать все более сдержанную реакцию.

Добавим, что в последние дни вышло достаточно много сообщений о том, что инсайдеры российских компаний активно приобретают их акции по текущим сравнительно низким ценам. Это стоит трактовать как прямой и косвенный фактор поддержки для локального фондового рынка.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM0) пришли в состояние контанго величиной в 10 п. или около 1.1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно улучшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне сильной просадки индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-7% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Лидерами падения среди голубых фишек выступили бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, —6.30%), Лукойл (LKOH RM, —6.64%), МТС (MTSS RM, —5.21%), Yandex clA (YNDX RM, —6.33%), Газпром нефть (SIBN RM, —5.65%). Таким образом, мы наблюдали выборочные распродажи в отдельных акциях. Они уже не носили откровенно панического характера.

Во втором эшелоне опережающим падением выделились бумаги Мостотрест (MSTT RM, —15.15%). Они корректировались после сильного роста стоимости, состоявшегося в начале прошлой недели. Тогда они открылись с сильным разрывом вверх в связи с новостями о предстоящем выкупе этих бумаг по цене 220.44 руб. у акционеров, не согласных с планируемой реорганизацией эмитента. Вчера эти бумаги закрылись на уровне 140.00 руб. С учетом режима торгов Т+2, реестр акционеров, которые получат право требовать выкуп своих акций уже закрыт.

Достаточно сильным приростом против упавшего рынка выделились акции Новатэк (NVTK RM, +3.10%). Интерес к этим бумагам подогрело сообщение о том, что совет директоров эмитента рекомендовал акционерам одобрить выплату финальных дивидендов за 2019 год в размере 18.10 руб. на акцию. Это составляет порядка 2.2% от вчерашней цены закрытия указанных бумаг. Свою позитивную роль сыграло и известие о том, что один из топ-менеджеров газодобывающей компании приобрел ее глобальные депозитарные расписки на сумму $141.5 тыс.

С технической точки зрения эти бумаги, как и основные российские фондовые индексы, перешли в состояние волатильной консолидации несколько выше свежего долгосрочного минимума, достигнутого на прошлой неделе.

Стоит также отметить вчерашнее сильное повышение стоимости бумаг FIVE-гдр (FIVE RM, +5.84%). Один из крупнейших американских инвестиционных банков повысил рекомендацию по этим бумагам и по акциям торговой сети «Магнит» (MGNТ RM, —0.55%) с «держать» до «покупать». Очевидно, что в нынешних экономических реалиях бизнес продуктовых ритейлеров выглядит существенно более устойчивым в сравнении со многими другими секторами отечественной экономики.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сильное повышение стоимости в пределах 2.6-3.1%. Контракты на нефть сорта Brent продолжили вечерний коррекционный прирост и подорожали еще на 3.0%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 1.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 0.6%. Японский Nikkei225 повысился на 6.4%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное. Достаточно сильный рост стоимости фьючерсов на нефть и контрактов на фондовые индексы США создает условия для открытия индекса МосБиржи с масштабным разрывом вверх.