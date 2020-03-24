Рынок акций РФ и рубль вырастут в начале торгов на смягчении внешнего фона — поддержку окажут утренний рост нефти и валют развивающихся рынков.

Повышения в начале торгов по долларовому индексу РТС ожидает Антон Старцев из ГК "Олма". "Обстановка на мировых рынках в целом улучшилась после объявления ФРС США о неограниченном выкупе активов, а также после выхода сообщения о снятии тотального карантина в Ухане (КНР) с 8 апреля", — говорит эксперт.

Рынки будут постепенно осознавать, что долларовая система получила от ФРС решение о почти безграничном притоке денег для обеспечения гладкого функционирования, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

"Проблема COVID-19 все еще остается, но американский регулятор обещает покрыть любой дефицит долларов. Соответственно, если актив нельзя напечатать, то его стоимость в американской валюте будет расти. Золото как наиболее чувствительный инструмент к изменениям перспектив доллара немедленно отреагировало повышением котировок. Аналогичное касается и других сырьевых активов", — добавляет он.

В Италии, наконец, произошло снижение числа смертей от коронавируса, Великобритания была вынуждена полностью изолироваться, а Европа все еще борется за новые способы смягчения разрушительных социальных и экономических последствий пандемии, также отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВАЛЮТА

На валютном рынке РФ в начале торгов вероятна коррекция вниз по паре доллар-рубль на фоне наметившегося ослабления доллара США к корзине мировых валют, считает Старцев.

Кочергин ожидает уверенного роста рубля на открытии во вторник — до 79,4 рубля к доллару — и дальнейшего движения в диапазоне 78,5-79,5 рубля.

"Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон. Дальнейшее восстановление на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent прибавляет с утра, вплотную подойдя к 28 долларам за баррель, и укрепление валют развивающихся стран будут способствовать покупкам в рубле", — считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

ВНЕШНИЙ ФОН

Ведущие фондовые индексы США в понедельник на закрытии торговой сессии продемонстрировали разнонаправленную динамику, но в основном падали из-за отсутствия ясности по тому, когда правительство Соединенных Штатов утвердит законопроект по помощи экономике, переживающей кризис из-за коронавируса.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 3,67-3,78%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут: индекс гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,4%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 1,38%, японский индекс Nikkei 225 вырос на 5,75%, австралийский S&P/ASX 200 — на 4,15%.

Стоимость нефти растет на 4,33% — до 28,2 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро растет на 0,55% — до 1,07,84 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций упал, отыгрывая ухудшение конъюнктуры мировых фондовых и товарных рынков. Российские биржевые индексы в понедельник растеряли пятничный рост.

Так, индекс Мосбиржи на закрытие торгов опустился на 3,36%, до 2253,35 пункта, индекс РТС — на 4,38%, до 883,78 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника снизился на 33 копейки – до 79,6 рубля, евро вырос на 5 копеек, до 85,45 рубля, следует из данных Московской биржи.