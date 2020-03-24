Роснефть еще в августе 2018 утвердила программу выкупа акций на сумму до $2 млрд (340 млн акций). Программа действует до конца 2020 года. Вчера Роснефть сообщила, что совет директоров решил изменить условия программы с целью упростить ее и снять некоторые ограничения. Основные параметры остались прежними. После сообщения об изменениях группа раскрыла информацию о том, что 1.5 млн акций (включая ГДР) были приобретены независимым банком-агентом 23 марта 2020.

Запуск программы обратного выкупа (хотя она была одобрена еще в августе 2018, группа не задействовала ее до настоящего момента) является логичным шагом, учитывая, что акции упали на 39% с начала года, и должен поддержать бумагу. В то же время мы отмечаем, что волатильность цен на нефть остается на беспрецедентных уровнях, поэтому мы сохраняем осторожность в отношении динамики сектора на данном этапе.