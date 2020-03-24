Вести с "вирусного фронта" и беспрецедентные стимулы ФРС приободрили покупателей
Сегодня российский фондовый рынок уверенно растёт, одна из главных причин — замедление роста новых заболевших коронавирусом в Италии, что может стать сценарием и для других европейских стран, а также США. Кроме того, сказывается фактор беспрецедентных монетарных мер со стороны ФРС, запустившей безлимитное количественное смягчение. Конечно, осторожность все равно не будет лишней, так как мировая экономика фактически оказалась в рецессии и все большее число стран вводят карантин, ограничивая деловую активность. Но свет в конце туннеля все же наметился.
Поддержкой нефтяного рынка стали итоги встречи министра энергетики России с нефтяниками, по итогам которой стало известно, что РФ пока не намерена форсировать рост добычи. В принципе цены на нефть уже были близки к дну, так как уровень 20-25 долларов за баррель является близким к себестоимости многих основных производителей, а цены не могут надолго уйти ниже себестоимости. Не случайно, что сегодня в лидерах роста бумаги нефтяных компаний — Татнефти, ЛУКойла, Роснефти.
Ближайшие дни покажут, насколько снижение темпов роста новых заболевших в Италии устойчиво, также в фокусе будет ситуация с пандемией в основных европейских странах и США.
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