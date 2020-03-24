Сегодня акции Сбербанка и ВТБ торгуются хуже рынка на фоне общего очень активного роста, вызванного динамикой внешних площадок и рядом внутренних новостей, таких как выкуп с рынка акций Роснефтью. Впрочем, акции ВТБ прибавляют от 2%, а обычка Сбера растет на 4%. Однако рекомендация ЦБ по ограничению выдачи денег в банкоматах с функцией приема наличных стала неожиданным потенциальным драйвером снижения котировок банковского сектора. Дело в том, что акции банков очень болезненно отыгрывают информацию о проблемах с обслуживанием. Так, сбой в работе сети банкоматов Сбербанка 6 июля 2012 года сопровождался снижением не только его акций на 1,8%, но и котировок ВТБ и индекса Мосбиржи — на 4% и 1,4% соответственно. Когда 9 июня 2017 года вышли из строя терминалы Сбербанка, ВТБ 24, Альфа-Банка, Газпромбанка, Юникредитбанка, Открытия, Райффайзенбанка и Промсвязьбанка, акции Сбербанка потеряли 1,1% (и еще 2,7% на следующий день), индекс Мосбиржи за этот период снизился на 0,7%, правда, акции ВТБ в цене не изменились. 25 октября 2018 года произошла еще одна остановка работы банкоматов, отмеченная падением акций Сбера на 3% при снижении индекса Мосбиржи и котировок ВТБ на 0,2% и 1,4%.

Полагаем, что сегодня акции банков продолжат торговаться хуже рынка. Особенно высоки шансы ухудшения динамики вечером, несмотря на крайне позитивные для банковского сектора данные о точечных и отраслевых мерах стимулирования экономики со стороны ФРС.

С точки зрения балансовых показателей, учитывая что доля банкоматов с функцией ресайклинга у Сбербанка составляет порядка 25%, а оборот карточных платежей приближается к 10 трлн руб., в случае если запрет на выдачу денег в банкоматах с функцией приема наличных продлится несколько кварталов, это может сократить прибыль банка на несколько десятых процента. Однако это подсчет лишь прямого потенциального ущерба.