Во вторник российский рынок хорошо растет, по индексу Мосбиржи более 5%. Но вчера отечественный рынок падал, индекс Мосбиржи снизился более 3% в начале торгов. Причем открытие в последние дни происходит с гэпом. Американские рынки закрыли минусом, индекс S&P 500 упал около 3%. Самое неприятное состоит в том, что США запускают печатный станок на полную мощность, но американский рынок продолжает падать. Экономика США сильно закредитована, и то что, проходило ранее со стороны ФРС, сейчас дает сбои. Индекс S&P 500 за полтора месяца рухнул на 34%.

Сегодня позитивным моментом является рост нефтяных котировок, более 5% по Brent. Скорее всего, Саудовской Аравии уже объяснили, как надо себя вести в сложившейся ситуации, поэтому все разговоры про скидки на нефть постепенно затухают. Саудовская Аравия все свои резервы держит в США, и рисковать ими не станет. С другой стороны Ближний Восток является очень не стабильным регионом, где нельзя исключать обострения в любое время. В США закрываются отдельные штаты, предприятия, а закрытие сланцевиков только усилит проблему и ударит по безработице.

В ЕС смягчили ограничения для стран региона по дефициту бюджета и госдолга. Реакция рынков на новость стала положительной. Европейские индексы торгуются в плюсе. МВФ готов потратить один трлн долларов на борьбу с последствиями коронавируса. В целом усилия властей по всему миру должны стабилизировать ситуацию на финансовых рынках.

По сравнению с западными рынками российские компании имеют неплохие фундаментальные показатели, низкую задолженность, что поможет им лучше пройти кризис. В связи с чем ситуация на российском рынке выглядит не так критично, несмотря на высокую волатльность. Индекс Мосбиржи за полтора месяца упал на 25%, что лучше показателя индекса S&P 500, тем более без мощной финансовой поддержки.

На текущей неделе российский рынок может показать положительную динамику на фоне поддержки мировых финансовых властей. Сейчас можно делать осторожные покупки на российском рынке. Лучше присмотреться к крупным компаниям, голубым фишкам.



