Коронавирусная тема начинает уходить. Да, народ в психозе и панике, кто-то еще распродает остатки своих портфелей, но чувствуется, что крупным спекулянтам это уже не интересно. Из центробанков и правительств выжали все, что можно. Теперь денег «через край», в США ставки овернайт репо и sofr нулевые, репо иногда даже в отрицательную зону заходит. Конгресс США сегодня должен одобрить пакет стимулов для экономики. Если это случится, вероятность 99%, то ФРС США начнет принимать корпоративные облигации с инвестиционным рейтингом, а это значит, что для многих корпораций тема дефолта перестанет быть актуальной. И, конечно, не стоит забывать, что ФРС запустил программу QE без лимита. На фоне такой массы ликвидности сырье выглядит очень дешево, от цен на золото до цен на нефть. Возможность для инвесторов уникальная: воспользоваться ситуацией и войти в сырьевые активы, в том числе и в российские акции. Не надо бояться коронавируса – надо покупать.