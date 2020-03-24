Объем средств, выделенных по итогам недавнего заседания FOMC (15 марта) в объеме 700 млрд долл. (покупка казначейских облигаций США и бондов с ипотечным покрытием) в рамках программы QE, стал быстро заканчиваться (к прошлой пятнице было потрачено 317 млрд долл.), и ФРС по сути сняла лимиты на расширение своего баланса. Помимо госдолга США, которые будет выкупаться в неограниченном объеме (=что является подготовкой к фискальному стимулированию за счет огромного бюджетного дефицита), ФРС запустила два новых инструмента для поддержки корпоративного сектора с рейтингом категории “ВВВ”: на вторичном рынке будет выкупаться корпоративный долг, а также будет предоставляться бридж-кредитование сроком до 4 лет компаниям, которые пострадали от пандемии коронавируса (для покрытия расходов на персонал и исполнения обязательств перед поставщиками для поддержания их бизнеса на плаву). Стоит отметить, что в категорию “ВВВ” в США попадает много компаний с высокой долговой нагрузкой и низкой прибыльностью (некоторые даже убыточны), и они не являются лидерами в своих сегментах (то есть это второй и даже третий эшелон).

По масштабу запущенная программа QE превосходит те, которые использовались для борьбы с последствиями ипотечного кризиса. Помимо масштаба, отличие состоит в том, что сейчас фокус на корпоративный долг, который с 2008 г. увеличивался темпами, сильно опережающими номинальный рост ВВП. По сути экономика все эти годы и росла исключительно за счет прироста корпоративного долга, с течением времени требуя все более низкую процентную ставку (чтобы стоимость обслуживания этого долга не возрастала и не сдерживала рост). В результате накопился большой кредитный риск, а распространение вируса и сопутствующие ограничительные меры стали лишь катализатором для реализации этого риска, последствия которого сейчас в экстренном порядке пытается смягчить ФРС. Без ее участия в США сейчас наблюдалась бы волна массовых дефолтов по долгу и банкротств. Проблема в том, что монетарные методы позволяют фактически банкротам оставаться в состоянии «зомби» до того момента, пока экономика каким-то образом вновь заработает.

Планируется запустить и мощные фискальные стимулы в размере 2 трлн долл. (которые по сути предполагают “разбрасывание денег с вертолета”, хотя до временной отмены НДФЛ пока дело не дошло), однако законопроект уже второй раз подряд не может пройти через Сенат (демократы считают, что субсидии из бюджета должны быть адресными, выплачиваться напрямую наемным работникам, а не их работодателям, крупным корпорациям, также мало средств выделено сектору здравоохранения). Конечно, за счет такого гигантского стимула (еще можно задействовать отрицательные ставки и выкуп акций на баланс ФРС) можно в течение еще длительного времени сохранять экономику на плаву (а убыточные компании без перспектив могут стоит миллиарды), однако пока вирус диктует другие правила.

Эпидемиологическая обстановка, основной фактор кризиса, свидетельствует об активном распространении вируса в США, быстрее, чем было в Китае. Траектория числа инфицированных по дням лежит выше наблюдавшейся в Китае, по траектории смертей США уже почти на уровне Китая. Учитывая более высокую долю пожилых людей в США (чем в Китае), можно сделать вывод о том, что волна вируса будет продолжительнее и выше. К настоящему момент обвал индекса S&P от максимума составил 34%, что все еще меньше наблюдавшихся в предыдущие два кризиса (для соответствия индекс должен упасть еще на 15-20%). В таких условиях фундаментальные основания для долгосрочного роста стоимости имеет лишь золото (оно недавно сильно подешевело из-за панического бегства в твердую валюту).