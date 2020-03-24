Правительство приняло решение сократить расходы на нацпроекты в пользу мер по борьбе с коронавирусом, но таким образом, чтобы общий объем ассигнований федерального бюджета не снизился. Ранее мы полагали, что расходы на нацпроекты не сократятся, хотя и допускали их незначительное урезание. При этом решение властей не сокращать общий объем расходов полностью соответствует нашим ожиданиям.

Напомним, что в 2015 г. (в острую фазу кризиса) первоначальный план по расходам бюджета находился на уровне 15,513 трлн руб., но из-за существенного выпадения доходов (в начале года предполагалось, что дефицит бюджета составит ~400 млрд руб., но потом эта цифра превысила 2 трлн руб.) расходы также пришлось сокращать на 300 млрд руб., или на 0,4% от ВВП.

Если бы сейчас, при текущих невысоких темпах роста ВВП (~1,3% за 2019 г.), произошло такое же по масштабу сокращение расходов бюджета, оно оказало бы значимый негативный эффект на рост. Таким образом, отказавшись от сокращения общего объема расходов, власти поддерживают экономику. При этом, отказ от части инвестиционных расходов по нацпроектам поменяет структуру ее динамики: если раньше вклад инвестиций был бы больше, сейчас, как мы понимаем, их место займет потребление (как государственное – через госрасходы, так и частное – со стороны компаний и населения, получающих трансферты и субсидии от государства). Подчеркнем, что отсутствие планов по секвестру бюджета не означает, что это поможет экономике в текущих условиях избежать рецессии, а лишь снизит ее глубину.