Вчерашний день выдался нервным и совершенно неоднозначным. Рынок «колбасило» не по-детски, и котировки летали вверх и вниз словно тополиный пух под порывами ветра. С утра мировые рынки были жутко расстроены тем, что накануне американский Сенат не смог утвердить Программу помощи от коронавируса в общей сумме на 2 трлн. долларов. И падение всех индексов на 3-4% было нормой. Но буквально за час до начала основной торговой сессии на арену вышел главный шпрехшталмейстер нашего всемирного цирка, Fed (ФРС США), и объявил, что теперь деньги будут раздавать в неограниченном количестве. По-научному это теперь звучит как «unlimited QE», то есть ничем не ограниченное количественное смягчение. Участники рынка тут же взбодрились, и фьючерсы на все основные американские индексы улетели в течение 15 минут из —2% к +3%. Однако и в этом случае недолго «музыка играла», и к началу основной торговой сессии рынок опять закатали к нулевым отметкам. И вот такая дребедень — целый день!

Лучше всех остальных смотрелся индекс NASDAQ, который был поддержан значительным спросом на акции ведущего мирового онлайн-ритейлера компании Amazon.com (AMZN, +3,07%) и на акции ведущего мирового онлайн-«развлекателя» компании Netflix (NFLX, +8,24%). Кроме этого достаточно сильный спрос наблюдался в акциях компаний-чипмейкеров, и прежде всего в таких как Intel (INTC, +8,18%), Qualcomm (QCOM, +2,66%), NVidia (NVDA, +3,37%) и, конечно же, Micron Technology (MU, +5,93%). Кроме этого наблюдался просто-таки ажиотажный спрос на акции компаний, занимающихся разработкой и продвижением видеоигр. В этом сегменте все акции росли как на дрожжах и цены поднялись как минимум на 9 и более процентов.

Однако, глядя на итоги торгов, все же нельзя сказать, что всеобщий оптимизм царил на рынке. Скорее наоборот, на участников рынка по-прежнему давит лавина цифр, связанных с распространением пандемии, и от этого продолжают страдать прежде всего экономические сектора, напрямую связанные с остановкой производства и локаутами.

Но с другой стороны, глобальная распродажа последних недель уже привела к тому, что котировки ряда акций опустились, что называется, ниже плинтуса и стали настолько привлекательными, что некоторые из них начали активно подбирать, несмотря на продолжающийся литься непрерывным потоком негатив. К этой категории по итогам вчерашних торгов надо безусловно отнести акции авиастроительного гиганта Boeing (BA, +11,17%), которые выстрелили вчера более чем на 11% фактически на пустом месте. Просто если учесть, что эти акции ровно год назад стоили в 4 раза дороже, то 100 долларов за акцию Боинга — это очень даже привлекательная цена.

Ожидания рынка 24 марта

Сегодня позитив идет со всех сторон. И прежде всего, конечно же, всех участников рынка взбодрила информация о некоторой стабилизации ситуации с развитием эпидемии в Италии. Причем, что самое утешительное, так это то, что признаки ослабления эпидемии появились ровно через тот срок что и в Китае, и в Южной Корее — через 43 дня после появления первой сотни заболевших.

И все тут же стали отсчитывать эти самые 43 дня для своих стран.

Второй мощный позитив появился еще вчера, но отыгрываться все же он начал только сегодня. Это конечно программа предоставления неограниченной ликвидности, объявленная накануне ФРС. Причем Fed сегодня еще больше усилил акценты в этой программе, заявив, что он будет покупать не только трежериз, но и ETF, имеющие сильное влияние на цены корпоративных облигаций. Сами корпоративные облигации FED’у технически покупать тяжело, а вот акции ведущих мировых ETF, где провайдерами выступают такие компании как SPDR, Vanguard или же iShares, приобретать гораздо проще и, как считает FED, гораздо эффективней.

Все это в комплексе настолько взбодрило участников рынка, что сегодня можно кинуть всеобщий клич: "Покупай на всё!" Конечно, делать этого пока точно не стоит, но кое к чему все же можно прицениться. В первую очередь это касается акций медицинского сектора, которые в последние дни были под явным давлением, и ряд из них, например, такие как акции Pfizer (PFE), стали ну очень привлекательными. Об акциях биотеха здесь вообще речи не идет — их надо брать, брать и брать.

Также очень интересная ситуация сложилась в уже бывших защитных акциях телекоммуникационного гиганта AT&Т (Т), которые после сообщения о приостановке выплаты дивидендов за последние 2 дня потеряли почти 15% своей стоимости. Акции конечно просели, но компания как была мощной и и привлекательной, так и осталась. Так что сейчас очень хороший момент для входа в эти акции с долгосрочной перспективой.

На рынке сейчас можно найти еще целый ряд интересных объектов для инвестиций — было бы желание. Единственно, пока это надо делать точечно и в достаточно ограниченном объеме — в пределах 20%, ну может быть максимум 30% от того объема, который вы планируете для покупок.

В целом же, если не прилетит какой-нибудь серьезный негатив, которого пока на горизонте не видится, торги сегодня должны пройти в «хайповом» режиме с выносом котировок основных индексов на 5 и более процентов. Успешной всем торговли и хорошего здоровья!