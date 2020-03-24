Волатильность акций остается высокой — вчера котировки изменялись в диапазоне 10% от цены закрытия, сегодня — в коридоре размахом 5,5% от текущих котировок. С одной стороны, это открывает возможности для спекулятивных сделок, с другой — рынок находится в нервозном состоянии и прогнозировать движение в моменте особенно затруднительно.

Чисто с технической точки зрения медвежий тренд (синие границы) остается в силе. Первой предпосылкой для коррекционной фазы станет выход за пределы наверх. Сегодня котировки пытались пробить верхнюю границу тренда, но откатились от нее к цене открытия. При этом некоторые позитивные сигналы уже сформировались:

— Stochastic избавил акции от перепроданности и входит в зону быков >50%;

— RSI подал сигнал на покупку (выход из зоны перепроданности).

Но трендовые индикаторы, конечно, на стороне медведей. То есть о смене тренда на растущий говорить рано. На мой взгляд, неплохой возможностью для покупок может стать пробой промежуточного сопротивления 62,4 руб. с целью 67,5 руб. Нужно учитывать, что краткосрочные позиции в сложившейся ситуации подходят трейдерам с повышенной толерантностью к риску.

Долгосрочный технический расклад умеренно негативный. Пробили серьезные долгосрочные линии поддержки в виде красной и синей линий. Синяя линия актуализирована и перенесена ниже по новым минимумам. Ключевой уровень поддержки расположен в районе 48–50 руб.

Впервые за всю историю торгов акциями Алросы индикатор RSI вернулся в зону перепроданности <30%. Теперь точно можно зафиксировать критический перегрев волны распродаж, что несколько смягчает долгосрочные перспективы.

Общая рекомендация — дождаться восстановления на рынке в целом, стабилизации ситуации с коронавирусом и отскока по нефти, который потенциально поддержит голубые фишки. В противном случае есть высокие шансы на продолжение падающего тренда.

Уровни поддержки: 51 / 48,6 / 45 / 42,6

Уровни сопротивления: 62,4 / 65,5 / 67,5 / 74