Вчера на американском рынке акций наконец-то реализовался мощный отскок – фондовые индексы США выросли на 9,3-11,3 процента. С опозданием инвесторы отыграли предпринятые со стороны ФРС меры по поддержке рынка и предоставлению ему практически неограниченной ликвидности.

Подъем Индекса Мосбиржи был меньшим — +7,2%, что связано с опережающей динамикой российского рынка в предыдущие дни.

После нашего закрытия фондовая Америка еще подросла, с утра американские фьючерсы болтаются вокруг нуля, что говорит о том, что открытие российского рынка произойдет на положительной зоне, но недалеко от достигнутых вчера уровней. Однако поводов для продолжения сильного восходящего движения нет.

Среди бумаг по-прежнему позитивно смотрим на «Полюс» и «Полиметалл» — снижение проблем с ликвидностью должно вызвать дальнейший рост золота, интерес к которому будет увеличиваться с нарастанием инфляционных рисков.

Продолжает подъем цен палладия, что позитивно отразится на котировках «Норникеля». По-прежнему интересны дивидендные акции «второго эшелона», которые возможное ухудшение ситуации на фондовых площадках затронет в меньшей степени.

Нефть в общем празднике жизни практически не поучаствовала. Котировки так и не рискнули даже протестировать отметку 30 долларов за баррель. На «черное золото» больше действуют негативные фундаментальные факторы, а именно, — избыток предложения, который в апреле может достичь порядка 10 млн баррелей в сутки.

При этом котировки нефти практически сняли техническую перепроданность, что при появлении негативных новостей вновь уведет их под отметку 25.

Дешевая нефть препятствует росту рубля, хотя благоприятным для российской валюты фактором является мощный отскок в ценах ОФЗ. Не исключено, что нерезиденты приостановили паническую распродажу рублевых обязательств Минфина. Но есть и вариант, что их место занимают крупные российские игроки. Для прояснения ситуации нужно дождаться статистики притока-оттока капитала из российских активов.

Сегодня доллар продолжает падать к корзине основных мировых валют, что создает благоприятный фон для продолжения слабенького укрепления рубля. Но большее внимание при совершении валютных операций все-таки стоит обращать на котировки нефти.