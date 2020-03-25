По итогам торгов 24 марта индекс МосБиржи поднялся на 7,22% до 2415,97 п., а РТС вырос на 9,23% до 965,32 п.

На российском рынке случился вполне логичный рост. ФРС стартовала количественную программу без ограничений, что предполагает уход капитала из доллара при стабилизации рынка. Главными действующими лицами среди лидеров были ГМК «Норникель» (+17,17%), Polymetal (+16,16%) и «Полюс» (+13,03%). Всему виной взлёт котировок золота более чем на 6%, палладия более 15% и платины более чем на 12%. Немного помогла ЮАР, где объявлен 21-дневный карантин, что может сказаться на производстве драгоценных металлов. Также сильный рост показали «Россети» (+17,1%), «РУСАЛ» (+12,76%) и «ЛСР» (+12,74%). Нефть провела неуверенный день, поэтому повышение бумаг нефтегазового сектора смотрелось не столь убедительно, впрочем, «ЛУКОЙЛ» подорожал на 7,63%, а «Роснефть» на 8,94%. Отечественный рынок не был излишне дорогим, а мартовский обвал вовсе его сделал долгосрочно привлекательным как для спекулянтов, так и для желающих сформировать свои инвестиционные портфели на пенсию. Объём торгов на основной секции Московской биржи по итогам дня составил 126,199 млрд рублей.

Укрепление рубля не было слишком акцентированным из-за нефти, которая продолжает топтаться на месте в ожидании 1 апреля, когда ценовая война основных производителей может начаться или превратиться в шутку с последствиями. Во всяком случае, появилась надежда, что и американские сланцевые компании могут сократить добычу, чтобы улучшить ситуацию с ценами, которые на текущем уровне никого не устраивают. В более длительной перспективе рубль может ждать длительная волна укрепления за счёт разницы ставок с долларом и безграничной QE от ФРС.

Рост американских индексов вновь был выдающимся. DJIA показал лучшее повышение в процентных пунктах с 1933 года и лучший рост в пунктах за всю историю. Вопрос об одобрении пакета экономической поддержки на $2 трлн остаётся открытым, но участники согласования в Сенате заявляют, что они близки к итоговому компромиссу. Соответственно, есть надежда на то, что усилия ФРС, выраженные в безграничном количественном смягчении, будут дополнены увеличением расходов бюджета. Предварительные индексы деловой активности в США от IHS Markit показал схожую с Европой тенденцию. В промышленности показатель упал до 49,2 п. с 50,7 п., что вполне терпимо. В сфере услуг активность рухнула до 39,1 п. с 49,9 п. в феврале. Провал индекса не должен сильно удивлять на фоне остановки спортивных соревнований и карантина общественного пространства. Продажи нового жилья в феврале снизились на 4,4%. Если же говорить о фондовом рынке, то сектор энергетики (нефти и газа) был лучшим. Chevron Corp. объявила о сокращении капиталовложений на $4 млрд и приостановке программы обратного выкупа, но инвесторы подняли котировки на 22,74%. General Motors (+19,88%) объявила о том, что воспользовалась кредитной линией на $16 млрд, но, похоже, инвесторы просто радуются тому факту, что эта линия была доступна. Бумаги Boeing подскочили на 20,88% на фоне заявления руководства о том, что оно не согласится на государственную поддержку в обмен на пакет акций. Также взлетели, почти в буквальном смысле, акции авиакомпаний United Airlines (+25,71%) и American Airlines Group (+35,8%). В любом случае, рынок всё ещё в глубоком минусе относительно старта года и многие американские инвесторы полагают, что текущие цены являются долгосрочно привлекательными. По сути, весь рост на фоне президентства Д. Трампа был ликвидирован. Однако на текущий момент запущена программа ФРС, которая ухудшает позицию денег против активов. По итогам торгов DJIA вырос на 11,37% до 20704,91 п., а S&P 500 поднялся на 9,38% до 2447,33 п.

Рост продолжился и в Азии. Кроме американских стимулов, на региональном рынке оптимистично смотрят на статистику Китая, где было зарегистрировано 47 новых случаев COVID-19, но ни одного в Ухане, который был центром эпидемии. Дополнительным поводом для роста Nikkei 225 стало ослабление иены до 111,4 за доллар. К 8:40 мск NIKKEI 225 – 19366,52 п. (+7,04%), Hang Seng – 23245,07 п. (+2,57%), Shanghai Composite – 2776,08 п. (+1,97%).

Нефть получила неожиданную поддержку со стороны статистики по запасам. Согласно данным API, на неделе до 20 марта коммерческие запасы нефти в США сократились на 1,25 млн бар. Запасы бензина упали на 2,6 млн бар., а дистиллятов на 1,9 млн бар. По данным опроса S&P Global Platts, на рынке ждали роста запасов нефти на 2,5 млн бар., а также снижение по позициям бензина на 2,4 млн бар. и дистиллятам на 1,6 млн бар. Арабские страны, добывающие нефть, также принимают карантинные меры. В Саудовской Аравии зарегистрирован первый летальный исход от COVID-19. Абу-Даби и Дубай объявляют о приостановке работы аэропортов. В Саудовской Аравии также приостановили внешнее авиасообщение, отменили все массовые мероприятия и даже приняли комендантский час. В шестёрке Организации стран сотрудничества в Персидском заливе число инфицированных выросло за вторник на 215 человек до 2,1 тыс. Золото продолжает восхождение. Резервы SPDR Gold Trust увеличились за прошедший день с 923,99 тонн до 935,98 тонн. К 9:00 мск Brent – $28,04 (+3,28%), WTI – $24,95 (+3,92%), золото – $1665,3 (+0,27%), медь – $4814,91 (+0,18%), никель – $11185 (-0,65%), палладий – $1837,5 (+2,83%).

Индекс доллара снижался на 0,5% до 101,53 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась на уровне 0,85%, как и накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR/USD – $1,081 (+0,22%), GBP/USD – $1,184 (+0,74%), USD/JPY – 111,31 (+0,01%).

Внешний фон перед стартом торгов в России остаётся позитивным. Пока сдерживающим фактором является нефть, но на рынке ждут новостей о прогрессе переговоров США и Саудовской Аравии по участию американской стороны в ограничении добычи. Российский рынок может начать день ростом, хотя и не столь активным, как накануне. Вероятность возвращения к отметке 2500 пунктов по индексу МосБиржи возрастает. Рубль также может пробить сверху отметку в 78 за доллар на фоне ослабления американской валюты на глобальном рынке.