Денежный рынок. Банк России продолжает тонкую настройку. Банк России вчера понизил лимит по недельным депозитам до 1,77 трлн руб. (против 2,6 трлн руб. неделю назад), но при этом добавил к недельному депозиту однодневный аукцион тонкой настройки с лимитом в 850 млрд руб. На фоне предстоящих сегодня крупных налоговых выплат банки не выбрали лимит на недельном аукционе, предложив к размещению 1,67 млрд руб., в то время как объем заявок на однодневном депозитном аукционе превысил лимит, составив 969 млрд руб. Банк России делает основной акцент на более короткие депозиты, что представляется разумным в условиях неустойчивых настроений на рынке. Тем временем распределение ликвидности по банковской системе остается неравномерным: объем средств, привлекаемых банками в форме обеспеченных кредитов по фиксированной ставке, вчера подскочил до 145 млрд руб., самого высокого уровня за период с декабря 2018 г., в то время как обязательства по операциям репо по фиксированной ставке снизились с 66 млрд руб. до 26 млрд руб. Инструменты Федерального казначейства также пользовались спросом: банки выбрали весь предложенный объем как по однодневному репо (50 млрд руб.), так и по депозитам на срок 14 дней (100 млрд руб.).

Ставка однодневного валютного свопа вчера осталась вблизи уровня 5,6%, что отражает стабильную ситуацию на рынке. Сегодня внутридневная волатильность может возрасти в связи с уплатой налогов, но существенного роста ставок мы не ожидаем, учитывая значительный объем свободных резервов, накопленных банками. Более длинные ставки вчера снизились: кривые FRA, процентных и кросс-валютных свопов сместились вниз на 20–30 бп. На данный момент кривая FRA закладывает повышение ключевой ставки ЦБ всего на 30–40 бп: ставки FRA постепенно снижаются в соответствии с нашими ожиданиями.

ОФЗ: отскок; в понедельник нерезиденты продолжили продавать. Отскок в рисковых активах и укрепление рубля способствовали дальнейшему восстановлению котировок ОФЗ в ходе вчерашней сессии. Судя по всему, основными покупателями были локальные банки, хотя продажи ОФЗ нерезидентами, вероятно, также могли пойти на спад. Уже на открытии кривая сместилась вниз на 10–15 бп и затем в течение всей оставшейся сессии продолжила двигаться в том же направлении. В итоге к закрытию длинные бумаги снизились в доходности на 40–50 бп, вернувшись в диапазон 6,7–7,4%, – к уровням двухнедельной давности. Лучший результат показали ОФЗ-26227 (YTM 6,83%, —50 бп в доходности) и ОФЗ-26219 (YTM 6,92%, —48 бп). На ближнем конце кривой доходности снизились на 20–30 бп. В результате спред на отрезке 2–10 лет сузился на 16 бп, до 62 бп, вернувшись туда, где он находился в октябре–ноябре 2018 г.

В положительной зоне закрылись и инфляционные линкеры: реальная доходность ОФЗ-52001 (YTM 3,25%) и ОФЗ-52002 (YTM 3,21%) снизилась на 20 бп и 13 бп соответственно. В сегменте флоутеров ОФЗ-29012 подорожал на 0,3 пп, ОФЗ-29006 – на 0,5 пп. Объем сделок с ОФЗ на МосБирже увеличился до 53 млрд руб. (примерно на 10% больше, чем в среднем за последний месяц). Основную часть (60%) обеспечили длинные выпуски с фиксированным купоном. Вчера Минфин вновь не объявил параметры аукционов по размещению ОФЗ. Таким образом, эта неделя станет уже четвертой подряд без предложения на первичном рынке. Локальные долговые рынки других развивающихся стран торговались разнонаправленно. Доходности 10-летних облигаций Венгрии, Турции и Колумбии снизились на 35–50 бп, аналогичные бумаги Мексики прибавили в доходности 16 бп, доходности длинных выпусков Индонезии и ЮАР выросли на 3–4 бп.

По данным Национального расчетного депозитария (НРД), в понедельник нерезиденты продолжили выходить из ОФЗ, хотя и не так активно, как в предыдущие дни. В понедельник их позиции сократились на 14 млрд руб. В результате, по нашим оценкам, с 20 февраля отток иностранных инвестиций из российского локального госдолга составил 285 млрд руб. Наибольшие оттоки в понедельник были из выпусков ОФЗ-26226 (-5 млрд руб., доля нерезидентов в выпуске снизилась на 1,4 пп), ОФЗ-26221 (-4 млрд руб., —1,1 пп) и ОФЗ-26224 (-3 млрд руб., —0,9 пп). В то же время иностранные игроки нарастили свое присутствие в ОФЗ-26219 (+4 млрд руб., +1,4 пп).