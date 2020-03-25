Вчера доходности ОФЗ потеряли от 30 до 45 бп, в результате, доходность 10-летней бумаги достигла 7.15% годовых. Напор покупателей мог быть вызван одновременно улучшением фона на мировых рынках, а также мерами Банка России, представленными в рамках пакета стимулов для российской экономики (см. Пресс-релиз от 20 марта). При этом оба фактора могут иметь краткосрочный характер: мировым рынкам еще предстоит иметь дело с запаздывающей статистикой, а меры Банка России, на наш взгляд, обременены жесткими требованиями (по факту, рекомендациями) к распределению прибыли.

В отношении ОФЗ актуален п. 4, в рамках которого кредитные и некредитные организации получили право отражать на балансе долговые бумаги, приобретенные до 1 марта, по ценам на 1 марта, а бумаги, приобретенные в период с 1 марта по 30 сентября, по цене приобретения. При этом переоценку можно будет отразить лишь в 2021 году, что в моменте способствует интересу на покупку, в особенности на фоне текущих привлекательных уровней.

В этой мере мы видим лишь временный фактор поддержки, так как одновременно с полученным правом Банк России рекомендует ограничить распределение потенциальной прибыли и лимитировать выплаты топ-менеджменту.