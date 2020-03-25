Рынок ОФЗ: ралли или коррекция?
Вчера доходности ОФЗ потеряли от 30 до 45 бп, в результате, доходность 10-летней бумаги достигла 7.15% годовых. Напор покупателей мог быть вызван одновременно улучшением фона на мировых рынках, а также мерами Банка России, представленными в рамках пакета стимулов для российской экономики (см. Пресс-релиз от 20 марта). При этом оба фактора могут иметь краткосрочный характер: мировым рынкам еще предстоит иметь дело с запаздывающей статистикой, а меры Банка России, на наш взгляд, обременены жесткими требованиями (по факту, рекомендациями) к распределению прибыли.
В отношении ОФЗ актуален п. 4, в рамках которого кредитные и некредитные организации получили право отражать на балансе долговые бумаги, приобретенные до 1 марта, по ценам на 1 марта, а бумаги, приобретенные в период с 1 марта по 30 сентября, по цене приобретения. При этом переоценку можно будет отразить лишь в 2021 году, что в моменте способствует интересу на покупку, в особенности на фоне текущих привлекательных уровней.
В этой мере мы видим лишь временный фактор поддержки, так как одновременно с полученным правом Банк России рекомендует ограничить распределение потенциальной прибыли и лимитировать выплаты топ-менеджменту.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200325/831139012.html