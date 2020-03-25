Компания QIWI (QIWI US, ПОД ПЕРЕСМОТРОМ) вчера представила финансовые результаты за 4К19. Выручка соответствует консенсус-прогнозу, а EBITDA и чистая прибыль превзошли его на 4-2,5%. Тем не менее, мы в большей степени хотим обратить внимание на негативные тренды, в том числе на резкое замедление роста чистой выручки основного сегмента Платежных сервисов и поквартальное увеличение чистого убытка по проектам СОВЕСТЬ и Рокетбанк. Мы считаем, что компания, скорее всего, не сможет порадовать инвесторов хорошими новостями в ближайшие два квартала, так как ее основной бизнес пострадал из-за обвала букмекерского рынка, тогда как чистый убыток по проектам Совесть и Рокетбанк (компания объявила о свертывании проекта, так как QIWI не смог найти покупателя на актив) может составить 2,5 млрд руб. по итогам 2020 г. Дивиденды в размере $1,0-1,2 на акцию в 2020П (при доходности 10-12%) не являются достаточным уравновешивающим фактором. На наш взгляд, из-за сочетания внешних рисков и продолжающейся нагрузки на компанию ее убыточных проектов акции QIWI будут отставать от бумаг компаний-аналогов в краткосрочной перспективе.

Платежные сервисы: резкое замедление роста выручки в 4К19 на фоне падения объемов букмекерского бизнеса; рост в 2020 г. может оказаться под вопросом. Рост чистой выручки основных платежных сервисов составил 16% г/г, сильно замедлившись с 26-35% в предыдущие 7 кварталов. Компания указала на ряд негативных факторов, в том числе на замедление роста букмекерского рынка, введение новых мер по противодействию легализации преступных доходов и закрытие крупнейшего посредника в Казахстане. В целом, рост объемов платежей в сегменте e-commerce и денежных переводов (как в квартальном, так и в годовом сопоставлении) остаются главными драйверами роста сегмента платежных сервисов, так как компания по-прежнему сосредоточена на расширении масштаба бизнеса за счет предложения новых сервисов. Тем не менее, эти новые сервисы размывают рентабельность: в 4К средняя доходность снизилась на 0,04 п. п. г/г, главным образом, на фоне снижения доходности сегмента e-commerce в годовом сопоставлении. Мы с осторожностью относимся к динамике платежных сервисов в 2020 г.: букмекерский бизнес, на долю которого пришлось 21,6% объемов платежей сегмента платежных сервисов в 2019 г., находится под сильным давлением из-за переноса сроков или отмены главных спортивных мероприятий (доходы российских букмекеров снизились на 80% на прошлой неделе по данным sport24.ru; участники рынка ожидают снижение этого рынка на 10-35% г/г к концу года). Существует риск того, что потери объемов платежей букмекеров не смогут быть нейтрализованы другими сегментами в области e-commercе.

Рокетбанк свертывает свою деятельность, так как покупателя на этот актив не найдено: Чистый убыток Рокетбанка за 2020 г. может достичь 1,5 млрд руб. Менеджмент QIWI объявил, что он не смог найти покупателя на этот актив, поэтому совет директоров принял решение свертывать деятельность банка. Менеджмент рассматривает наиболее эффективные варианты по повторному использованию или продаже этого актива, в том числе пилотирование определенных проектов в сегменте платежных сервисов. Компания прекратит маркетинговую активность Рокетбанка (в том числе, отменит программу лояльности), сократит штат сотрудников и повысит тарифы, что приведет к сильному оттоку клиентов и аннуляции сервисов, предлагаемых в краткосрочной перспективе. Свертывание банка завершится к концу 2020 г. По оценкам менеджмента, совокупный чистый убыток Рокетбанка составит до 1,5 млрд руб. в этом году, который будет отражать текущую базу расходов в 1К20 и меньшие суммы в дальнейшем. Чистый убыток по проекту вырос в 4К19 до 0,68 млрд руб. (что на 17% и 8% выше, чем в 4К18 и 3К19), что привело к чистому убытку за 2019 г. в размере 2,3 млрд руб.

Чистый убыток проекта Совесть может достичь 1 млрд руб., прежде чем сегмент выйдет на уровень безубыточности в конце 2020 г. СОВЕСТЬ продолжал показывать хорошую динамику чистой выручки в 4К19 (+ 27% к/к в сравнении с 30% как в 2К, так и в 3К), что, впрочем, произошло в ущерб рентабельности из —за роста расходов на привлечение клиентов. Чистый убыток составил 0,59 млрд руб. против 0,43 млрд руб. в предыдущие два квартала. Экономические характеристики проекта остаются жесткими: сильный рост чистой выручки в 3,5 раза г/г до 1,3 млрд руб. в 2019 г. стал следствием увеличения инвестиций (3,3 млрд руб., что на 10% выше г/г); таким образом, чистый результат оказался близок к убытку в размере 2 млрд руб. Менеджмент признал, что мультибанковская бизнес-модель компании не сработала так, как ожидалось ранее, побуждая команду менеджеров рассмотреть другие опции предложений, в том числе более тесную связь продуктов компании с предложениями основного сегмента платежных сервисов. Согласно прогнозу, СОВЕСТЬ выйдет на уровень безубыточности к концу 2020 г., а ее годовой чистый убыток может составить до 1 млрд руб. (против 2 млрд руб. в 2019 г.).

Монетизация сегмента компаний малого и среднего бизнеса (проект Точка) продолжается улучшаться. Чистая прибыль сегмента выросла на 20% к/к до 187 млн руб. По мнению менеджмента, годовая чистая прибыль проекта может достичь 1 млрд руб. в ближайшие 4-6 кварталов.

Прогноз на 2020: рост бизнеса, вероятно, продолжится, несмотря на трудности. Компания прогнозирует рост совокупной скорректированной чистой выручки на 3-13% г/г; при этом чистая выручка платежных сервисов, как ожидается, изменится на —3 — +5% г/г. Рост скорректированной чистой прибыли прогнозируется в диапазоне от 10% до 30% г/г. Средние значения этого прогнозного диапазона предусматривают риск понижения текущего консенсус-прогноза агентства Bloomberg на 2020 г. в части скорректированной чистой выручки и чистой прибыли на 12-18%. Компания отметила, что сейчас сложно предвидеть макроэкономическую ситуацию и делать прогнозу в отношении целевых рынков. Согласно базовому сценарию, букмекерский бизнес будет пребывать в текущем состоянии не более шести месяцев.

Дивиденды в размере $0,22 на акцию за 4К19, прогноз на 2020 г. предусматривает выплату дивиденда на акцию в размере $1,0-1,2 (при доходности 10-12%). Компания выплатит $0,22 на акцию в рамках дивидендного транша за 4К19 (при доходности 2,2% к текущей цене на рынке), что немного ниже, чем $0,28 на акцию, которые компания выплачивала ежеквартально с 1К по 3К. Дата закрытия реестра назначена на 6 апреля. Совокупный дивиденд на акцию по итогам 2019 г. составит $1,06. Компания намерена направить на ежеквартальные дивиденды в 2020 г., по крайней мере, 50% своей скорректированной чистой прибыли (против ориентира 65-85% скорректированной чистой прибыли в 2019 г.). По нашей оценке, дивиденд на акцию QIWI может составить $1,0-1,2 при доходности соответственно 10-12%, что на 22-8% ниже текущего консенсус-прогноза дивиденда на акцию в размере $1,3.



