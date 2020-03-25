К середине дня в среду на глобальных финансовых рынках сохранялся оптимизм, хотя и чуть более сдержанный по сравнению с предыдущим днем. Индексы европейских акций и фьючерсы на основные индексы в США демонстрируют относительно умеренный рост, японская йена теряет порядка 0,3%, индекс доллара DXY снижается на 0,5%. На валютных площадках развивающихся рынков единой динамики не наблюдается, однако большинство валют EM торгуются в положительной зоне.

Рубль также пользуется благоприятными условиями на внешних рынках и продолжает восстанавливать позиции. После первого часа торгов в среду отечественная валюта прибавляла порядка 0,8% в паре с долларом и 0,6% в паре с евро, в частности рубль был близок к отметке в 77,5 по доллару, где последний раз находился в прошлую пятницу. Впрочем, основную поддержку российская валюта получает с рынка нефти, где стоимость марки Brent демонстрировала укрепление на 1,7%. Кроме того, на внутреннем рынке банки в среду проводят крупные платежи в бюджет, что частично (основная масса рублевой ликвидности для платежей была аккумулирована еще накануне) также играет в пользу рубля.

С учетом сегодняшних окончательных расчетов по основным налоговым платежам Банк России решил не проводить 5-й день подряд депозитные операции «тонкой настройки». Таким образом, сегодня в систему вернутся 850 млрд руб., размещенных банками на депозитах в ЦБ днем ранее, что позволит восполнить запасы ликвидности после крупного оттока средств в бюджет. Индикативная ставка MosPrime o/n, вероятно, окажется сегодня выше ключевой ставки ЦБ, однако в целом проблем с ликвидностью у основной массы игроков не наблюдается. Тем не менее, судя по росту задолженности по инструментам рефинансирования с ЦБ одновременно с размещением свободной ликвидности на депозитах в ЦБ, в банковской системе сохраняется неравномерное распределение рублевой ликвидности.