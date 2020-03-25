США накануне пережили самый крупный отскок в акциях со времен окончания Великой депрессии (1933 год). Индекс Доу-Джонса закрылся в плюсе более чем на 11%. Площадки Азии прибавили за среду до 8%. Европейские рынки открылись в плюсе на 4-4,5%. На этом фоне РТС уверенно прошел снизу вверх уровень 1000 пунктов, в моменте прибавляя до 6,4%.

Подъем выше 1050 пунктов весьма вероятен, что откроет возможности для дальнейшего роста до 1200 пунктов. Это ключевой психологический уровень, с которого мартовская коррекция рынка перешла в полномасштабный обвал всех котировок. Мы закладываем, что уход из текущего дна не будет простым. Весьма вероятно, что РТС перед этим развернется в диапазон 800-900 пунктов.

По индексу Мосбиржи мы видим рост выше 2500 пунктов. Рынок сегодня торгуется на уровнях 10 и 11 марта. До возвращения к отметкам начала месяца остается еще порядка 200 пунктов, или до 8% роста. До конца недели рынок вполне может успеть это сделать, однако видимых причин для бесперебойного роста пока нет, поэтому более вероятно, что сперва мы успеем опустить обратно в зону 2300-2400 пукнтов – уже в четверг или в пятницу.

Инвесторы сегодня днем скупают практически все бумаги, но лучше всего расходятся акции ММК (до +12,5%) и Аэрофлот (до +9,8%). Для запуска бурного ралли хватило всего пары корпоративных новостей малой значимости. Так, ММК объявила о новой энергетической политике с целью снижения затрат, причем с прогнозом, что ей придется снижать цены на сталь внутри России. То, что это не лучшим образом скажется на показателях ММК, инвесторы проигнорировали.

Аэрофлот снизил цены на внутренние рейсы и отменил полеты в Америку, показав готовность нести убытки. Инвесторы опять же восприняли это с позитивом, считая удачным сигналом для восстановления позиций в бумагах перевозчика. По нашей оценке, спекулятивный рост Аэрофлота может продлиться до конца недели, после возможна очередная сильная коррекция.

Нефть сегодня слабо влияет на рынок акций. Котировки барреля перешли в боковой тренд, торгуясь в умеренном диапазоне 27,05-28,3. Инвесторы остаются невосприимчивы к сигналам и заявлениям об избытке нефти на поставочном рынке. Частичную поддержку нефти может оказывать то, что Канада впервые за много лет была вынуждена сократить производство нефти. По оценкам нефтесервисных компаний США, ситуация в отрасли тяжелее, чем была в 2016 году при тех же ценах на нефть. Мы предвидим подъем выше 30 долларов за баррель на одной из ближайших сессий.

Валютная секция сегодня, как и накануне, заряжена позитивом в пользу рубля. Доллар сегодня пробил отметку 77 рублей сверху вниз, правда, не смог удержаться там и вскоре вернулся в диапазон 77-77,5. По нашему мнению, движение к 75 рублям за единицу будут продолжено. В ближайшие сессии доллар должен будет закрепиться сначала в зоне 76-77, откуда возможны новые скачки вверх под влиянием внешних факторов.

Евро сегодня стабилен к доллару вблизи отметки 1,08. По нашей оценке, это неустойчивое равновесие, оно будет нарушено, и доллар продолжит терять позиции к европейской валюте. В рубле это будет проявляться более медленным падением евро, чем доллара. На какое-то время валюта единой Европы может застрять в диапазоне 83,5-85 рублей.