Полный разрыв инвестиционного мозга. Иначе текущую ситуацию и не назовешь. Безумные падения сменяются такими же безумными отскоками. Малейшая ошибка в выборе направления движения цен может привести к потерям в десятки процентов даже без использования маржинального плеча. Казалось бы, вот он — рай для дэйтрейдеров, но и для них текущий ход торгов явно не комфортен, поскольку и внутри дня мы наблюдаем сильные разнонаправленные движения, которые хаотично сменяют друг друга. Как бы то ни было, но вчерашний день позволил всем инвесторам вздохнуть с облегчением и перевести дух. На фоне озвученных накануне программ вливания денег в экономику со стороны ФРС США и упорных слухов из высокопоставленных источников, что республиканцы и демократы все же договорились о Программе помощи по коронавирусу и также готовы влить еще 2 трлн. долларов, участники рынка настолько возбудились, что готовы были сметать на своем пути абсолютно все! Что они собственно и сделали! Уже сам факт того, что 62 акции из индекса S&P500 выросли более чем на 20%, а 16 акций — более чем на 30%, говорит сам за себя. Индекс Dow Jones «тряхнул стариной» и показал самый большой однодневный рост со времен Великой Депрессии, а именно с 1933 года.

С одной стороны сам по себе такой сильный рост вполне объясним — за последний месяц акции настолько сильно и стремительно снизились, что многие из них стали чрезвычайно привлекательны для покупки. А поскольку денег в мировой системе много и будет, как мы видим, еще больше, то у многих инвесторов возникла вдруг уверенность, что все будет хорошо. Вот только вопрос насколько эта уверенность обоснована остается на самом деле открытым. Ведь главная проблема текущей ситуации — победа над коронавирусной пандемией или хотя бы ее стабилизация пока не решена и угроза ее нарастания остается вполне реальной.

И все же любой рост — пусть даже и совершенно безумный — всяко лучше падения.

На отраслевом же уровне лучше всех чувствовали себя 2 наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 сегмента — это авиаперевозчики и компании отельеры и «круизеры». Акции и тех, и других с начала кризиса, а именно с 19 февраля потеряли 49,0 и 53,6 процентов соответственно. И только за один вчерашний день акции в этих сегментах выросли в среднем на 19,4% и 13,9%. Так что хоронить рынки в любом случае рано.

Ожидания рынка 25 марта

После вчерашнего взлета ожидать сегодня какого-то космоса все же не стоит. И так вчера мы явно переборщили с ростом. А бить абсолютные исторические рекорды каждый день на фоне все большего количества заболевших — это будет уже совсем нонсенс. Поэтому одна из задач, стоящих сегодня перед участниками рынка — хотя бы удержаться на текущих уровнях. И в первой половине дня это вроде бы удается сделать. Вчерашний позитив охватил Азию, и все азиатские рынки дружно ушли в плюс, прибавив от 2% в Китае до более чем 8% в Японии. Японцы, по-видимому, вдохновлены цветением сакуры и готовы выкупать рынок ускоренными темпами. Европа с утра тоже была настроена весьма благодушна. Однако негатив с коронавирусного фронта все же пока нельзя сбрасывать со счетов. После информации из Италии, где вновь ускорились темпы развития эпидемии, участники рынка впали вновь впали в депрессию, и начались продажи. Естественно, это тут же нашло свое отражение и на торгах американскими фьючерсами на основные индексы. Так что, судя по всему, нас сегодня трудный и нервный день с достаточно непредсказуемым исходом. А если к этому еще добавить и нефть, котировки которой нервно дергаются в преддверии выхода данных по ее запасам, то лучшим вариантом для сегодняшних торгов можно будет признать проторговку текущих уровней с минимальным отклонением от нулевой отметки.

Тем же, кто следит за корпоративными событиями, следует обратить внимание сегодня на акции компании Micron Technology (MU). Сразу по окончанию торгов выйдет квартальная отчетность от этой интереснейшей компании, и многие аналитики ждут от нее хороших результатов.