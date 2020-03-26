В начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по индексу РТС
В среду в начале торгов на рынке акций сохранялись признаки спроса – сообщения о согласовании Сенатом США пакета мер поддержки экономики на $2 трлн. дали основания для некоторого восстановления готовности глобальных инвесторов к принятию риска. В итоге Новатэк (NVTK) вырос на 6.7%, Аэрофлот (AFLT) – на 6.2%, Алроса (ALRS) – на 5.5%, НЛМК (NLMK) – на 5.2%, Сургутнефтегаза (SNGS) – на 5.0%.
Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Южуралникеля (UNKL) подорожали на 9.1%, Мосэнерго (MSNG) – на 5.2%, Камаза (KMAZ) и группы ГАЗ (GAZA) – на 5.1%.
Фондовые индексы США закрылись в среднем в плюсе, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.
Сегодня в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по индексу РТС. Передача законопроекта о мерах поддержки экономики в Палату представителей конгресса США, хотя и носит благоприятный характер для рынков в целом, была ожидаемым событием после согласования в Сенате ранее, в то время как продолжение стремительного роста числа новых случаев COVID-19 в мире оставляет рынки в состоянии неопределенности. Кроме того, изменение в налогообложении дивидендов российских компаний, о котором говорится в обращении Президента РФ к гражданам страны, потенциально может сделать российские бумаги (в особенности, с высокой ожидаемой дивидендной доходностью) сравнительно менее привлекательными для зарубежных инвесторов. На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение по паре доллар-рубль на фоне приостановки роста «спроса на риск».
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