Российский рынок акций в среду показал смешанную динамику. После позитивного старта торгов и роста более чем на 4% затем котировки индекса МосБиржи ушли на отрицательную территорию. К концу сессии вновь удалось выйти в плюс и закрыться около 2450 п.

Наиболее слабую динамику среди отдельных отраслевых индексов показал финансовый сектор. В лидерах роста были металлурги и нефтегазовый сектор.

Центральным событием дня стало вчерашнее обращение президента Владимира Путина. Из-за ситуации с эпидемией коронавируса следующая неделя будет выходной. Однако биржи при этом планируют продолжить работу.

Одним из важных моментов, которые обозначил президент, является установление ставки в 13% на процентный доход по вкладам в банках и долговым бумагам, если их общий объем превышает 1 млн руб. Согласно данным АСВ, на 1 января 2020 г. 55,3% от общей структуры вкладов были размером более 1 млн руб. Общий объем средств населения в банках на начало года составил 30,5 трлн руб.

Подробные разъяснения налогообложения процентов по облигациям пока не опубликованы. Необходимо дождаться текста законопроекта. Можно лишь предположить, что принятые меры могут вызвать умеренный рост ставок. Более того, возврат налога на купоны увеличивает интерес к акциям. Особенно это касается бумаг компаний с относительно низким долгом и стабильными высокими дивидендами, по которым 13% налог и так платится. То есть из-за дополнительного налога на вклады и долговые бумаги растет дифференциал в пользу потенциальной доходности у акций. Вместе с тем налог по процентам на вклады в банках может привести к дополнительному росту интереса к индивидуальным инвестиционным счетам, по которым можно получать ряд налоговых льгот.

В четверг вышла статистика по недельной инфляции в РФ. В период с 17 по 23 марта она ускорилась до 0,3% после трех недель нахождения на отметке 0,1%. Увеличение темпов роста потребительских цен обусловлено резким снижением рубля и ажиотажным спросом на продукты питания и другие товары на фоне обострения ситуации с коронавирусом.

Данная инфляционная тенденция является умеренно негативной для российской валюты, рублевых облигаций и акций, так как дальнейшее чрезмерное ускорение роста потребительских цен в теории может вынудить Банк России повысить ключевую ставку.

По индексу МосБиржи вчера был протестирован диапазон технического сопротивления на 2500–2530 п. Этот район выступил разворотной точкой, с который возобновился откат. И хотя вчера на вечерней сессии фьючерсы на индекс прибавили около 1,6% краткосрочный взгляд весьма сдержанный. Сегодня после открытия торгов допускаю при прочих равных формирование локального нисходящего движения. Снизу ближайшая область торможения находится около 2300–2350 п.

То же самое касается и рынка облигаций. Возможна временная остановка восстановления по среднесрочным и длинным выпускам корпоративных бондов и ОФЗ.

Чуть хуже рынка в сложившейся ситуации могут выглядеть акции банковского сектора. Также нет краткосрочных ожиданий по дальнейшей опережающей растущей динамике в акциях нефтяников. Стоимость барреля нефти Brent остается в районе $26–28, и пока не находится причин для резкого роста цены, учитывая существенный спад спроса и рост предложения на рынке.

Плюс есть риски торможения отскока и на западных площадках, учитывая отсутствия какого-то оптимизма по поводу ситуации с коронавирусом. Четких признаков устойчивого замедления темпов распространения эпидемии по итогам вчерашнего дня по-прежнему не наблюдается.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские биржи после нашего закрытия в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра падают на 0,6%, нефть Brent в минусе на 0,4%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи может пройти недалеко от уровня закрытия среды.