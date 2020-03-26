Утром российские фондовые индексы и рубль будут склонны к умеренному снижению
Индексы Мосбиржи и РТС в среду немного выросли, но отступили от максимумов дня. Индикаторы отскочили от психологически важных отметок 2500 и 1000 пунктов, что само по себе является одним из сигналов в пользу нисходящего движения, которое в четверг оправдано и внешним фоном. Ближайшими поддержками для индексов выступают уровни 2420 и 950 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2300-2550 пунктов.
Рубль накануне закрылся почти без изменений к доллару и немного ослаб к евро. Пара доллар/рубль осталась чуть ниже отметки 78,50 руб. после проверки на прочность уровня 77 руб. Пара евро/рубль вернулась выше 85 руб., а при пробое 86 руб. может стремиться в район 88 руб. Коррекционный импульс рубля в краткосрочном периоде, похоже, исчерпывает себя.
Утром российские фондовые индексы и рубль будут склонны к умеренному снижению на фоне фиксации прибыли на зарубежных площадках. Панические настроения покинули рынки, но пессимизм может вспыхнуть вновь. В частности, в четверг в США ожидаются крайне слабые данные по заявкам на пособие по безработице – вплоть до роста показателя первичных обращений с 281 тыс. до более чем 1 млн. Пессимистичные экономические сигналы хотя и ожидаемы, но могут вызвать новую волну продаж.
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