Рынок акций РФ и рубль снизятся на приостановке спроса на рисковые активы на глобальном рынке. Снижение азиатских площадок и стоимости нефти будут давить на рублевые активы.

ПРОГНОЗЫ

Сегодня в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по индексу РТС, считает Антон Старцев из ГК "Олма".

Передача законопроекта о мерах поддержки экономики в Палату представителей конгресса США, хотя и носит благоприятный характер для рынков в целом, была ожидаемым событием после согласования в Сенате ранее, в то время как продолжение стремительного роста числа новых случаев COVID-19 в мире оставляет рынки в состоянии неопределенности, отмечает он.

"Кроме того, изменение в налогообложении дивидендов российских компаний, о котором говорится в обращении президента РФ к гражданам страны, потенциально может сделать российские бумаги (в особенности, с высокой ожидаемой дивидендной доходностью) сравнительно менее привлекательными для зарубежных инвесторов", — считает эксперт.

"Американский сенат всё же одобрил пакет мер на 2 триллиона долларов. Однако для рынков это пока не стало спасительным кругом. Число заболевших COVID-19 в мире превысило 400 тысяч. Фьючерсы на индексы США отреагировали ростом на действия законодателей, но затем вновь свалились в отрицательную зону. Азиатские индексы торгуются в минусе, сырьевые контракты снижаются, а иена укрепляется", — комментирует внешний фон Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Всё это говорит о традиционных сигналах низких аппетитов к риску, указывает он. Эксперт ждёт снижения российских индексов на старте торгов.

На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение по паре доллар-рубль на фоне приостановки роста "спроса на риск", считает Старцев.

В четверг, 26 марта, Константин Кочергин из банка "Восточный" ожидает ослабления рубля за доллар на открытии биржевых торгов до уровня 78,45 рубля за доллар и дальнейшего движения в диапазоне 77,6-79,3 рубля.

ВНЕШНИЙ ФОН

Ведущие фондовые индексы США в среду на закрытии торгов в основном росли на фоне общей рыночной позитивной динамики, связанной с достижением соглашения администрации и конгресса по законопроекту о преодолении экономических последствий от коронавируса.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,7-1%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются: Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,37%, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,78%, японский индекс Nikkei 225 — на 4,63%, при этом австралийский S&P/ASX 200 вырос на 2,58%.

Стоимость нефти снижается на 0,4% — до 27,28 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро растет на 0,28% — до 1,0911 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос в среду на фоне преобладания повышения мировых фондовых площадок.

Так, индекс Мосбиржи на закрытие торгов вырос на 1,52%, до 2452,69 пункта, индекс РТС — на 1,7%, до 981,69 пункта. Индекс Мосбиржи торговался в среду в широком диапазоне 2372-2518 пунктов, РТС — 943-1028 пунктов.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды снизился на 3 копейки — до 78,25 рубля, евро вырос на 62 копейки — до 85,1 рубля, следует из данных Московской биржи.