В ходе телеобращения к нации 25 марта президент России представил новый комплекс мер по поддержке российского населения и экономики на фоне глобального кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. В числе мер предложено ввести налог 13% на процентный доход по депозитам и облигациям, общий объем которых превышает 1 млн руб.

Наше мнение. Возникает ряд вопросов насчет того, как будут реализовываться предложенные президентом меры. Инициативы президента подлежат утверждению через голосование в Госдуме. Хотя по действующему налоговому законодательству, любые изменения в налогообложении возможны лишь с 1 января 2021 года, из этого правила возможны исключения. В частности, президент не конкретизировал, будет ли данная мера касаться только корпоративных облигаций или же затронет и ОФЗ, а также не уточнил сроков вступления в силу предложенных изменений. Что касается налогообложения вкладов, по данным АСВ, более 50% всех депозитов физлиц в России превышают 1 млн руб. Хотя это мера является непопулярной для физических лиц, мы не ожидаем, что она окажет существенное влияние на ресурсную базу или размер процентных доходов в банковском секторе.