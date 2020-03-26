Путин инициировал новые антикризисные меры в условиях эпидемии
В ходе телеобращения к нации 25 марта президент России представил новый комплекс мер по поддержке российского населения и экономики на фоне глобального кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. В числе мер предложено ввести налог 13% на процентный доход по депозитам и облигациям, общий объем которых превышает 1 млн руб.
Наше мнение. Возникает ряд вопросов насчет того, как будут реализовываться предложенные президентом меры. Инициативы президента подлежат утверждению через голосование в Госдуме. Хотя по действующему налоговому законодательству, любые изменения в налогообложении возможны лишь с 1 января 2021 года, из этого правила возможны исключения. В частности, президент не конкретизировал, будет ли данная мера касаться только корпоративных облигаций или же затронет и ОФЗ, а также не уточнил сроков вступления в силу предложенных изменений. Что касается налогообложения вкладов, по данным АСВ, более 50% всех депозитов физлиц в России превышают 1 млн руб. Хотя это мера является непопулярной для физических лиц, мы не ожидаем, что она окажет существенное влияние на ресурсную базу или размер процентных доходов в банковском секторе.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200326/831145306.html