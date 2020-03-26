Сбербанк отменяет комиссию за денежные переводы в размере 1% (но не более 1 000 руб.) между своими клиентами, имеющими счета в разных регионах России, так называемый «банковский роуминг». Вместо этого банк будет взимать такую же комиссию за любые денежные переводы на общую сумму более 50 тыс. руб. в месяц вне зависимости от привязки счета к региону.

Наше мнение. Новость была ожидаемой и, таким образом, является нейтральной для динамики акций. Новая мера позволит банку частично поддержать комиссию за транзакции, но она вряд ли полностью компенсирует первоначальную комиссию, на наш взгляд.