Волатильность на рынке ОФЗ вчера возросла. На открытии торгов кривая сместилась вниз на 5–15 бп на фоне укрепления рубля, однако позднее рынок растерял набранный рост, прибавив в доходности 10–15 бп, последовав, опять же, за развернувшимся рублем. После открытия торгов в США дальний и средний сегменты кривой опять укрепились, завершив сессию преимущественно на уровнях предыдущего дня. В том числе ОФЗ-26230 (YTM 7,37%) вырос в доходности на 2 бп, ОФЗ-26228 (YTM 7,18%) закрылся без изменений, в то время как доходность ОФЗ-26219 (YTM 7,00%) повысилась на 8 бп. Отдельно отметим, что реальная доходность линкера ОФЗ-52002 (YTM 3,05%) упала на 14 бп, а флоутер ОФЗ-29006 укрепился в цене на 0,3 пп. Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже сократился до 39 млрд руб. (0,8x среднедневного оборота за последний месяц) против 53 млрд руб. днем ранее. В динамике локальных рынков долга других развивающихся стран единого направления не было. В частности, 10-летние облигации ЮАР и Бразилии снизились в доходности на 90 бп, Мексики – на 14 бп, а 10-летние бенчмарки Индонезии и Венгрии закрылись ростом доходностей на 4–14 бп.

Согласно последним данным Национального расчетного депозитария, во вторник чистая продажа ОФЗ иностранными инвесторами сократилась до 8 млрд руб. против 14 млрд руб. в понедельник. Интересно отметить, что нерезиденты практически полностью прекратили продажу длинных облигаций с фиксированным купоном: существенный отток на сумму 1,8 млрд руб. был зарегистрирован только из одного выпуска в данном сегменте, ОФЗ-26212. На наш взгляд, это может являться предварительным признаком того, что процесс корректировки позиций нерезидентов близится к завершению, если, конечно, не произойдет дальнейшего ухудшения общего спроса на рисковые активы. Основной же отток инвестиций во вторник пришелся на короткие ОФЗ-ПД, включая ОФЗ-26214 (-4,5 млрд руб.) и ОФЗ-26217 (-1,8 млрд руб.).