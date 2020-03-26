Сбербанк объявил о введении программы поддержки корпоративных заемщиков, наиболее пострадавших от вспышки коронавируса. Банк позволит отсрочить платежи по кредитам на срок до 6 месяцев организациям, работающим в сегментах транспорта, услуг, производства стройматериалов, розничной и оптовой торговли, образования, спорта и искусства. Для компаний в сегментах гостиничной и торговой недвижимости отсрочка будет предоставлена до окончания срока действия кредитного договора. Напомним, в некоторых странах Центральной и Восточной Европы регуляторы ввели мораторий на платежи по кредитам на срок до 12 месяцев.

Мораторий на платежи поможет ряду заемщиков, однако главным вопросом остается создание резервов. Возможно, банк сможет с некоторой задержкой отразить в отчетности обесценение активов или просроченную задолженность, хотя, согласно МСФО9, мы увидим увеличение отчислений в резервы, так как глобальная экономика может перейти в рецессию уже в 1к20. В то время как регуляторы объявляют послабления для создания соответствующих резервов (например, европейская банковская ассоциация EBA порекомендовала не реклассифицировать такие кредиты. И Банк России объявил об аналогичных мерах поддержки по кредитам МСБ до 30 сентября 2020 г.), окончательный размер потерь будет зависеть от качества и скорости восстановления во 2п20. В конце концов банкам придется перевести некоторые из этих кредитов в категорию Stage 2 или Stage 3, что потребует пополнения резервов, вероятно, во 2п20. (Между тем руководство PKO ожидает, что стоимость риска вырастет на меньшую величину, чем в 2008–2009 гг.). Мы считаем увеличение отчислений в резервы основным риском для финансовых показателей банков, при этом доля указанных выше секторов в общем кредитном портфеле Сбербанка составила 33% по состоянию на конец 2019 г.

В зависимости от развития эпидемиологической ситуации в России под отсрочку может подпадать до трети кредитного портфеля, из которых две трети приходится на розничные кредиты (в основном ипотечные), а остальная часть – на торговлю, МСБ, транспорт и гостиничный бизнес. Главный фактор неопределенности – необеспеченные потребительские кредиты наличными, с учетом которых под отсрочку может подпадать до половины всего кредитного портфеля. При стоимости фондирования в 4% отсрочка платежей на три месяца может обойтись Сбербанку в 70–110 млрд руб. с точки зрения расходов на фондирование и 105–165 млрд руб. недополученной выручки каждый квартал, что будет уменьшать прибыль до уплаты налогов на 33–50%. Исходя из опыта стран Центральной и Восточной Европы, банки предлагают отсрочки платежей по кредитам в среднем на 6 месяцев, а регуляторы предполагают введение таких мер на срок до 12 месяцев.